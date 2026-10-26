"Золотой мяч" 2026: онлайн-трансляция церемонии

Официальными претендентами на премию остаются 30 футболистов, список которых был обнародован еще в сентябре. Помимо "Золотого мяча" будут вручены и несколько других наград, пишет 24 Канал.

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Кто может выиграть "Золотой мяч"

Шорт-лист из 30 игроков выглядит так:

Джуд Беллингем ("Реал Мадрид")

Пау Кубарси (Барселона)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Марк Кукурелья (Реал Мадрид)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Луис Диас (Бавария)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Габриэл Магальяес (Арсенал)

Гарри Кейн (Бавария)

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Ламин Ямаль (Барселона)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

Маркиньос (ПСЖ)

Садио Мане (Аль-Наср)

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

Лаутаро Мартинес ("Интер")

Лионель Месси (Интер Майами)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Майкл Олизе (Бавария)

Жоау Невеш (ПСЖ)

Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия)

Вильян Пачо (ПСЖ)

Родри (Манчестер Сити / Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Уильям Салиба (Арсенал)

Дайо Упамекано ("Бавария")

Фабиан Руис (ПСЖ)

Ферран Торрес (ПСЖ)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

Витинья (ПСЖ)

Что еще нужно знать о "Золотом мяче"

Церемония впервые за 70 лет пройдет не в Париже, а в Лондоне. Это специальное решение организаторов в честь первого обладателя "Золотого мяча" – британца Стэнли Мэттьюза.

Помимо приза лучшему игроку в мужском и женском футболе, будут также отмечены лучшие вратари, бомбардиры, тренеры, молодые футболисты и объявлены команды года.

Победитель не получает финансовой премии от журнала France Football: единственные выплаты, на которые он может рассчитывать, прописаны в контрактах с клубами в качестве бонусов.

Онлайн-трансляция "Золотого мяча" 2026

24 Канал будет следить за событием в текстовом формате, начиная с прибытия гостей в 20:00 по киевскому времени, а затем во время гала-вечера, который начнется в 22:00.