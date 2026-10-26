"Золотой мяч" 2026: онлайн-трансляция церемонии / Колаж 24 Каналу
В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоится церемония "Золотого мяча" 2026. Французский журнал France Football, как обычно, объявит лучшего футболиста прошлого сезона.
Официальными претендентами на премию остаются 30 футболистов, список которых был обнародован еще в сентябре. Помимо "Золотого мяча" будут вручены и несколько других наград, пишет 24 Канал.
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Кто может выиграть "Золотой мяч"
Шорт-лист из 30 игроков выглядит так:
- Джуд Беллингем ("Реал Мадрид")
- Пау Кубарси (Барселона)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Марк Кукурелья (Реал Мадрид)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Луис Диас (Бавария)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Габриэл Магальяес (Арсенал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Маркиньос (ПСЖ)
- Садио Мане (Аль-Наср)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
- Лаутаро Мартинес ("Интер")
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Майкл Олизе (Бавария)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия)
- Вильян Пачо (ПСЖ)
- Родри (Манчестер Сити / Барселона)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Уильям Салиба (Арсенал)
- Дайо Упамекано ("Бавария")
- Фабиан Руис (ПСЖ)
- Ферран Торрес (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- Витинья (ПСЖ)
Что еще нужно знать о "Золотом мяче"
Церемония впервые за 70 лет пройдет не в Париже, а в Лондоне. Это специальное решение организаторов в честь первого обладателя "Золотого мяча" – британца Стэнли Мэттьюза.
Помимо приза лучшему игроку в мужском и женском футболе, будут также отмечены лучшие вратари, бомбардиры, тренеры, молодые футболисты и объявлены команды года.
Победитель не получает финансовой премии от журнала France Football: единственные выплаты, на которые он может рассчитывать, прописаны в контрактах с клубами в качестве бонусов.
Онлайн-трансляция "Золотого мяча" 2026
24 Канал будет следить за событием в текстовом формате, начиная с прибытия гостей в 20:00 по киевскому времени, а затем во время гала-вечера, который начнется в 22:00.
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