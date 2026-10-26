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"Золотой мяч" 2026: онлайн-трансляция церемонии

Андрей Олейник
Золотой мяч 2026 – смотреть онлайн-трансляцию, церемония награждения 26 октября

"Золотой мяч" 2026: онлайн-трансляция церемонии / Колаж 24 Каналу

В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоится церемония "Золотого мяча" 2026. Французский журнал France Football, как обычно, объявит лучшего футболиста прошлого сезона.

Официальными претендентами на премию остаются 30 футболистов, список которых был обнародован еще в сентябре. Помимо "Золотого мяча" будут вручены и несколько других наград, пишет 24 Канал.

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Кто может выиграть "Золотой мяч"

Шорт-лист из 30 игроков выглядит так:

  • Джуд Беллингем ("Реал Мадрид")
  • Пау Кубарси (Барселона)
  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Марк Кукурелья (Реал Мадрид)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Луис Диас (Бавария)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Габриэл Магальяес (Арсенал)
  • Гарри Кейн (Бавария)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Барселона)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • Маркиньос (ПСЖ)
  • Садио Мане (Аль-Наср)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
  • Лаутаро Мартинес ("Интер")
  • Лионель Месси (Интер Майами)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Майкл Олизе (Бавария)
  • Жоау Невеш (ПСЖ)
  • Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия)
  • Вильян Пачо (ПСЖ)
  • Родри (Манчестер Сити / Барселона)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Уильям Салиба (Арсенал)
  • Дайо Упамекано ("Бавария")
  • Фабиан Руис (ПСЖ)
  • Ферран Торрес (ПСЖ)
  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  • Витинья (ПСЖ)

Что еще нужно знать о "Золотом мяче"

Церемония впервые за 70 лет пройдет не в Париже, а в Лондоне. Это специальное решение организаторов в честь первого обладателя "Золотого мяча" – британца Стэнли Мэттьюза.

Помимо приза лучшему игроку в мужском и женском футболе, будут также отмечены лучшие вратари, бомбардиры, тренеры, молодые футболисты и объявлены команды года.

Победитель не получает финансовой премии от журнала France Football: единственные выплаты, на которые он может рассчитывать, прописаны в контрактах с клубами в качестве бонусов.

Онлайн-трансляция "Золотого мяча" 2026

24 Канал будет следить за событием в текстовом формате, начиная с прибытия гостей в 20:00 по киевскому времени, а затем во время гала-вечера, который начнется в 22:00.

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