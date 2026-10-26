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"Золотий м'яч" 2026: онлайн-трансляція церемонії

Андрій Олійник
Золотий м'яч 2026 - дивитись онлайн трансляцію, церемонія нагородження 26 жовтня

"Золотий м'яч" 2026: онлайн-трансляція церемонії / Колаж 24 Каналу

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбудеться церемонія "Золотий м'яч" 2026. Французький журнал France Football традиційно оголосить найкращого футболіста минулого сезону.

Офіційними претендентами на премію залишаються 30 футболістів, список яких було оприлюднено ще у вересні. Окрім "Золотого м'яча", буде вручено й декілька інших нагород, пише 24 Канал.

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Хто може виграти "Золотий м'яч"

Шортлист із 30 гравців виглядає так:

  • Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
  • Пау Кубарсі (Барселона)
  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Марк Кукурелья (Реал Мадрид)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Луїс Діас (Баварія)
  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
  • Габріел Магальяес (Арсенал)
  • Гаррі Кейн (Баварія)
  • Ашраф Хакімі (ПСЖ)
  • Ламін Ямаль (Барселона)
  • Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
  • Маркіньйос (ПСЖ)
  • Садіо Мане (Аль-Наср)
  • Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)
  • Лаутаро Мартінес (Інтер)
  • Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Майкл Олізе (Баварія)
  • Жоау Невеш (ПСЖ)
  • Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадсія)
  • Вільян Пачо (ПСЖ)
  • Родрі (Манчестер Сіті / Барселона)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Вільям Саліба (Арсенал)
  • Дайо Упамекано (Баварія)
  • Фабіан Руїс (ПСЖ)
  • Ферран Торрес (ПСЖ)
  • Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
  • Вітінья (ПСЖ)

Що ще треба знати про Ballon d'Or

Церемонія вперше за 70 років відбудеться не у Парижі, а у Лондоні. Це спеціальне рішення організаторів на честь першого переможця "Золотого м'яча" британця Стенлі Меттьюза.

Окрім призу найкращому гравцю у чоловічому та жіночому футболі, будуть також відзначені найкращі голкіпери, бомбардири, тренери, молоді футболісти і оголошені команди року.

Переможець не отримує фінансової премії від журналу France Football: єдині виплати, на які він може розраховувати, прописані у контрактах з клубами як бонуси.

Онлайн-трансляція "Золотого м'яча" 2026

24 канал стежитиме за подією у текстовому форматі, починаючи з прибуття гостей о 20:00 за Києвом, і згодом під час гала-вечора, який стартує о 22:00.

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