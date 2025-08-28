Андрей Шевченко безоговорочная легенда украинского футбола. Фанатов интересует личная жизнь бывшего футболиста и нынешнего президента УАФ.

Андрей Шевченко решил поделиться с болельщиками частичкой из жизни. Легенда украинского футбола опубликовал семейное фото, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм главы УАФ.

Шевченко поделился семейным фото

Бывший футболист Милана, Челси и киевского Динамо опубликовал семейное фото в социальных сетях. На совместном снимке присутствуют мама, три сына и жена Андрея Шевченко, отсутствует лишь 18-летний Кристиан.

Отметим, что президент Украинской ассоциации футбола редко выставляет семейные фото. А также Шевченко впервые за долгое время показал свою маму на публике.

Очень ценю время вместе с семьей и мамой,

– написал Шевченко.

Шевченко с семьей / Фото из инстаграма президента УАФ

Напомним, что Андрей Шевченко женился на Кристен Пазик в 2004 году. Супруги имеют четырех сыновей – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

