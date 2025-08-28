Шевченко вперше за довгий час показав свою маму: сімейне фото
- Андрій Шевченко опублікував сімейне фото, на якому присутні його мама, три сини та дружина, але відсутній 18-річний син Крістіан.
- Це вперше за довгий час, коли Шевченко показав свою маму на публіці.
Андрій Шевченко беззаперечна легенда українського футболу. Фанатів цікавить особисте життя колишнього футболіста та нинішнього президента УАФ.
Андрій Шевченко вирішив поділитися з вболівальниками частинкою з життя. Легенда українського футболу опублікував сімейне фото, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм голови УАФ.
Читайте також Війна та політика: чому Андрій Шевченко більше не тренер
Шевченко поділився сімейним фото
Колишній футболіст Мілана, Челсі та київського Динамо опублікував сімейне фото у соціальних мережах. На спільному знімку присутні мама, три сини та дружина Андрія Шевченка, відсутній лише 18-річний Крістіан.
Зазначимо, що президент Української асоціації футболу рідко виставляє сімейні фото. А також Шевченко вперше за довгий час показав свою маму на публіці.
Дуже ціную час разом з родиною та мамою,
– написав Шевченко.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко одружився з Крістен Пазік у 2004 році. Подружжя має чотирьох синів – Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.
Раніше ми розповідали про те, де живе Андрій Шевченко. Легенда українського футболу має нерухомість у Лондоні та Києві.