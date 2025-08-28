Андрій Шевченко вирішив поділитися з вболівальниками частинкою з життя. Легенда українського футболу опублікував сімейне фото, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм голови УАФ.
Читайте також Війна та політика: чому Андрій Шевченко більше не тренер
Шевченко поділився сімейним фото
Колишній футболіст Мілана, Челсі та київського Динамо опублікував сімейне фото у соціальних мережах. На спільному знімку присутні мама, три сини та дружина Андрія Шевченка, відсутній лише 18-річний Крістіан.
Зазначимо, що президент Української асоціації футболу рідко виставляє сімейні фото. А також Шевченко вперше за довгий час показав свою маму на публіці.
Дуже ціную час разом з родиною та мамою,
– написав Шевченко.
Шевченко з сім'єю / Фото з інстаграму президента УАФ
Нагадаємо, що Андрій Шевченко одружився з Крістен Пазік у 2004 році. Подружжя має чотирьох синів – Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.
Раніше ми розповідали про те, де живе Андрій Шевченко. Легенда українського футболу має нерухомість у Лондоні та Києві.