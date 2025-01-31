В пятницу, 31 января, состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем было принято решение о выдвижении президента организации Андрея Шевченко в члены Исполкома УЕФА, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Шевченко может получить должность в УЕФА

Легенда украинского футбола будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА. Срок полномочий составляет два года.

Кроме того, исполком выбрал трех делегатов от УАФ на 49-й Конгресс УЕФА, который состоится 3 апреля 2025 года в столице Сербии Белграде. От Украины поедут президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Напомним, что Андрея Шевченко избрали президентом УАФ 25 января 2024 года. На этом посту он сменил Андрея Павелко.

Новый глава УАФ имеет большой авторитет среди руководства ФИФА и УЕФА. Во время 48-го конгресса УЕФА, который состоялся в прошлом году, обладатель "Золотого мяча 2004" провел встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином и председателем ФИФА Джанни Инфантино.