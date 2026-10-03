Бывший помощник Шевченко в сборной заявил, что глава УАФ из него лучше, чем тренер

Помимо Андреа Мальдери, в сборной Украины Андрею Шевченко в свое время помогал легендарный бывший игрок "Милана" Мауро Тассотти. Итальянец ответил на вопрос, какая роль больше подходит украинцу: – функционера или тренера.

В интервью dynamo.kiev.ua Тассотти вспомнил о временах работы со сборной Украины и о стиле Шевченко, пишет 24 Канал.

Шевченко – тренер или функционер

По словам Тассотти, он согласился на работу в тренерском штабе Шевченко фактически после одного телефонного звонка. Атмосфера в команде украинца была замечательной, а с ассистентом он даже после прекращения совместной работы остается другом.

Больше всего мне дороги самые простые моменты. Во время работы в сборной Украины мы проводили много замечательных вечеров – таких, когда тренеры сидят, разговаривают о футболе, но также обсуждают задачи, стоящие перед ними. И все это – за бокалом вина,

– вспомнил Тассотти.

В то же время итальянский специалист совершенно искренне считает, что в своей нынешней роли футбольного чиновника и президента ассоциации Шевченко чувствует себя комфортнее, чем на тренерской скамейке.

По своему характеру он больше подходил для руководящей должности. Сейчас он возглавляет Украинскую ассоциацию футбола и упорно работает ради успехов своей страны. Я считаю, что эта роль – и сама должность, и характер деятельности – подходит ему гораздо больше, чем работа тренера,

– высказался бывший ассистент.

Где сейчас Мауро Тассотти

После сборной Украины Шевченко и Тассотти поработали вместе еще и в клубе – когда украинец недолгое время возглавлял "Дженоа".

Сейчас итальянский специалист вернулся в систему родного "Милана": он является помощником главного тренера команды "Милан Футуро", которая состоит из футболистов уровня U-23.