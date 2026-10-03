В інтерв'ю dynamo.kiev.ua Тассотті пригадав часи роботи зі збірною України та стиль Шевченка, пише 24 Канал.

Шевченко – тренер чи функціонер

За словами Тассотті, він погодився на роботу у тренерському штабі Шевченка фактично після одного телефонного дзвінка. Атмосфера в команді українця була чудовою, а з асистентом він навіть після припинення спільної роботи залишається другом.

Найбільше мені дорогі найпростіші моменти. Під час роботи в збірній України ми проводили багато чудових вечорів — таких, коли тренери сидять, розмовляють про футбол, але також обговорюють завдання, що стоять перед ними. І все це — за келихом вина,

– пригадав Тассотті.

Водночас італійський фахівець цілком щиро вважає, що в своєму нинішньому амплуа футбольного посадовця і президента асоціації Шевченко почувається комфортніше, ніж на тренерській лаві.

За своїм складом він більше пасував для керівної посади. Зараз він очолює Українську асоціацію футболу й наполегливо працює заради успіхів своєї країни. Я вважаю, що ця роль — і сама посада, і характер діяльності — підходить йому набагато більше, ніж робота тренера,

– висловився колишній асистент.

Де зараз Мауро Тассотті

Після збірної України Шевченко і Тассотті попрацювали разом ще й у клубі – коли українець нетривалий час очолював Дженоа.

Зараз італійський фахівець повернувся в систему рідного Мілана: він є помічником головного тренера команди Мілан Футуро, яка складається з футболістів рівня U-23.