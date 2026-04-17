Сборная Украины может потерять игроков: Шевченко рассказал о глобальной проблеме
- Андрей Шевченко отметил, что УАФ внимательно следит за молодыми украинскими футболистами, которые выехали за границу из-за войны, и считает это возможностью для их развития.
- Йожеф Сабо считает, что массовый выезд перспективных футболистов за границу может привести к потере талантов для украинского футбола на многие годы.
Андрей Шевченко прокомментировал выезд молодых украинских футболистов за границу. Глава УАФ объяснил, есть ли риск потерять таланты для сборной.
Война заставила тысячи украинцев сменить страну проживания, и футбольная молодежь – не исключение. Как рассказал президент УАФ в комментарии 24 Каналу, организация внимательно следит за развитием юных игроков, которые строят карьеру за пределами Украины.
Украинские таланты в Европе: проблема или перспектива?
По словам Шевченко, значительное количество молодых футболистов уже более четырех лет находится за рубежом и успело адаптироваться к новым условиям. В то же время в ассоциации не считают это исключительно негативным явлением.
Что случилось – то случилось. Мы не можем изменить эту ситуацию. У нас есть скаутская группа, у нас есть департамент, который следит за украинцами в Европе. Если они заиграют в академиях, попадут в первые команды – это будет только плюс. Далее это уже наша работа, как работать с ними и их семьями, чтобы они вернулись и играли за национальную команду. Пока у нас таких случаев не было, чтобы кого-то заиграли за другие сборные или он не хотел играть за Украину. Мы прилагаем много усилий, чтобы этого не было,
– заявил глава УАФ.
Чем опасен массовый выезд юных футболистов?
Ранее экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо обратил внимание на то, что из-за войны многие украинские семьи вывезли детей за границу.
По его словам, среди них немало перспективных футболистов, которые могут построить карьеру уже в других странах.
У нас не будет футбола, потому что они останутся там где-то в Италии, Франции или Венгрии. Они вырастут как футболисты там в школах, но в Украину они не вернутся. И нам нужно будет ждать десятилетиями, чтобы выросли новые поколения,
– отметил Сабо.
Легенда Динамо подчеркнул, что это создает серьезную проблему для будущего украинского футбола.