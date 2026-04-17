Сборная Украины может потерять игроков: Шевченко рассказал о глобальной проблеме

Андрей Шевченко прокомментировал выезд молодых украинских футболистов за границу. Глава УАФ объяснил, есть ли риск потерять таланты для сборной.

Война заставила тысячи украинцев сменить страну проживания, и футбольная молодежь – не исключение. Как рассказал президент УАФ в комментарии 24 Каналу, организация внимательно следит за развитием юных игроков, которые строят карьеру за пределами Украины.

Украинские таланты в Европе: проблема или перспектива?

По словам Шевченко, значительное количество молодых футболистов уже более четырех лет находится за рубежом и успело адаптироваться к новым условиям. В то же время в ассоциации не считают это исключительно негативным явлением.

Что случилось – то случилось. Мы не можем изменить эту ситуацию. У нас есть скаутская группа, у нас есть департамент, который следит за украинцами в Европе. Если они заиграют в академиях, попадут в первые команды – это будет только плюс. Далее это уже наша работа, как работать с ними и их семьями, чтобы они вернулись и играли за национальную команду. Пока у нас таких случаев не было, чтобы кого-то заиграли за другие сборные или он не хотел играть за Украину. Мы прилагаем много усилий, чтобы этого не было,

– заявил глава УАФ.

Чем опасен массовый выезд юных футболистов?

Ранее экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо обратил внимание на то, что из-за войны многие украинские семьи вывезли детей за границу.

По его словам, среди них немало перспективных футболистов, которые могут построить карьеру уже в других странах.

У нас не будет футбола, потому что они останутся там где-то в Италии, Франции или Венгрии. Они вырастут как футболисты там в школах, но в Украину они не вернутся. И нам нужно будет ждать десятилетиями, чтобы выросли новые поколения,

– отметил Сабо.

Легенда Динамо подчеркнул, что это создает серьезную проблему для будущего украинского футбола.