Шевченко осуществил мечту защитника "Азовстали", который провел в плену 771 день

Боец Национальной гвардии Украины Владимир Шевченко в первые месяцы войны защищал Мариуполь от российского нашествия. В мае 2022 года он вместе с побратимами попал в плен.

Владимира Шевченко с позывным "Шева" удалось освободить из плена в мае 2024 года. В целом он провел в неволе 771 день, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук УАФ.

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Два Шевы на матче сборной Украины

По возвращении домой защитник "Азовстали" встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко. Легендарный футболист подарил Владимиру футболку с номером 7 и фамилией Шевченко.

Андрей Николаевич пообещал пригласить воина Национальной гвардии Украины на один из матчей сборной. Мечту удалось реализовать во время победного поединка в Мурсии.

Видео о защитнике "Азовстали" Владимире Шевченко

Два Шевченко принесли удачу нашей команде. Сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. В нашей команде голами отметились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Напомним, что ответный матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье, 23 марта. Победитель двухматчевого противостояния получит право в следующем сезоне играть в дивизионе А Лиги наций. Неудачник будет выступать в дивизионе В.