Шевченко жестко высказался о будущем Тимощука в украинском футболе

Во вторник, 11 февраля, в Доме футбола состоялась встреча Андрея Шевченка с журналистами. На ней президент Украинской ассоциации футбола подводил итоги первого года во главе организации.

Среди прочего он прокомментировал ситуацию с Анатолием Тимощуком, который выиграл суд в Лозанне против УАФ. Андрей Николаевич ответил на вопрос, будет ли организация делать дальнейшие шаги в связи с этим, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал УАФ.

Читайте также Андрею Лунину – 26: как голкипер Реала стал самым титулованным украинцем в Европе

Четкая позиция УАФ

Согласно решению CAS, с тренера "запоребрикового" Зенита должны снять предыдущие санкции, которые наложила на него УАФ. Андрей Шевченко решительно заявил, что существует четкая позиция и Анатолию Тимощуку нечего ловить больше в украинском футболе, несмотря на такой вердикт.

"Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл в CAS апелляцию – это не мы принимали решение, поэтому...

Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому я не думаю, что его тему вообще надо поднимать", – сказал Шевченко.

Справка. Речь идет о санкциях, которые УАФ наложила на Тимощука из-за его гражданской позиции в марте 2022 года. Тогда Анатолия лишили всех титулов, тренерской лицензии, а также пожизненно изъяли из официального реестра сборных.

Напомним, что уроженец Луцка подал апелляцию на эти санкции, а осенью 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил ее.