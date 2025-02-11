Серед іншого він прокоментував ситуацію з Анатолієм Тимощуком, який виграв суд в Лозанні проти УАФ. Андрій Миколайович відповів на запитання, чи буде організація робити подальші кроки у зв’язку з цим, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал УАФ.

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Чітка позиція УАФ

Згідно з рішенням CAS, з тренера "запорєбрикового" Зєніта мають зняти попередні санкції, які наклала на нього УАФ. Андрій Шевченко рішуче заявив, що існує чітка позиція й Анатолію Тимощуку нічого ловити більше в українському футболі, попри такий вердикт.

"Тимощука не існує та не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв в CAS апеляцію – це не ми приймали рішення, тому…

Я можу сказати, що для нас всіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому я не думаю, що його тему взагалі треба підіймати", – сказав Шевченко.

Довідка. Йдеться про санкції, які УАФ наклала на Тимощука через його громадянську позицію у березні 2022 року. Тоді Анатолія позбавили всіх титулів, тренерської ліцензії, а також довічно вилучили з офіційного реєстру збірних.

Нагадаємо, що уродженець Луцька подав апеляцію на ці санкції, а восени 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні задовольнив її.