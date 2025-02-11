Сьогодні 11 лютого воротар збірної України та Реала святкує 26-й День народження. 24 канал розповідає, як уродженець маленького містечка Берестин (раніше Красноград) став одним з найкращих голкіперів світу.

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Перші кроки Луніна у футболі



Андрій Лунін у Дніпрі / Фото ФК Дніпро

Андрій Лунін є вихованцем харківського футболу. Проте у дорослому футболі голкіпер зробив перші кроки у сумнозвісному Дніпрі. Вперше у складі дніпрян дебютував у матчі УПЛ проти Карпат у 2016 році.

У липні 2017 року Лунін перейшов у луганську Зорю, підписавши контракт на два роки. Дебют Андрія у новій команді припав на матч Ліги Європи Естерсунда на "Арені Львів", який завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Цікаво. Андрій Лунін увійшов у першу п'ятірку наймолодших воротарів української Прем'єр-ліги. Голкіпер дебютував у чемпіонаті країни у віці 17 років та 247 днів.

Андрій Лунін покинув Зорю у 2018 році, перейшовши за рекордні дев'ять мільйонів євро у Реал. Трансфер у Мадрид став відправною точкою для українського голкіпера у світовий футбол.

Непростий шлях до основи Реала



Андрій Лунін у Реалі / Фото Getty Images

Шлях Андрія Луніна до основи Реала видався доволі тернистим. Одразу після переходу у "Королівський клуб" український голкіпер відправився в оренду в Леганес. У 2019 році перебрався у Вальядолід, де зіграв лише два матчі у Кубку Іспанії.

В січні 2020 року Реал Ов'єдо орендував Луніна у мадридського клубу. У складі "карбайонес" Андрій був основним голкіпером та допоміг команді зберегти місце у Сегунді.

Після успішного сезону у другому за силою іспанському чемпіонаті Андрій Лунін повернувся у Реал. Проте українському голкіперу була відведена роль другого воротаря, який мав за потреби заміняти Тібо Куртуа.

Найуспішніший сезон у кар'єрі Луніна



Лунін з одноклубниками святкує перемогу над МанСіті / Фото Getty Images

На початку сезону 2023/2024 основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібних зв'язок. Бельгієць вимушено пропустив весь сезон, саме тоді Андрій Лунін отримав нагоду проявити себе.

Український голкіпер вдало замінив першого номера "вершкових". Лунін виграв конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги та зайняв місце у воротах "Королівського клубу".

Сезон 2023/2024 для Андрія Луніна запам'ятався другим матчем проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Український голкіпер відбив два пенальті у післяматчевій серії та допоміг Реалу вийти у півфінал, як виявилось переможного турніру.

Серія пенальті Манчестер Сіті – Реал:

До слова. За підсумками сезону 2023/2024 Андрій Лунін потрапив у трійку найкращих голкіперів року у номінацію престижної премії від France Football.

Окрім перемоги у Лізі чемпіонів Андрій Лунін допоміг Реалу здобути золоті медалі Ла Ліги. Всього у сезоні 2023/2024 українець зіграв за "Королівський клуб" у 31 матчі, пропустивши 32 голи та здійснив 12 кліншитів.

Досягнення та трофеї Андрія Луніна