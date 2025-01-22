21 января, состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ. Президент организации Андрей Шевченко вручил Николаю Павлову орден "Легенда украинского футбола", сообщает 24 канал со ссылкой на Uafc.org.ua.

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История ордена "Легенда украинского футбола"

Отличие от Украинской ассоциации футбола было основано в 2021 году. С этого времени награду получили 23 представителя отечественного футбола.

Среди них такие известные фигуры, как Виталий Кварцяный, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Блохин, Михаил Фоменко. Орден вручают за большой труд и прославление украинского футбола на протяжении многих лет.

Что известно о Павлове