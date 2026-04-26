Украинский боксер Андрей Великовский присоединился к тренировочному лагерю российского чемпиона в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. Бивол владеет титулами WBA, WBO и IBF.

Великовский сейчас находится в лагере, где помогает Биволу готовиться к предстоящей защите титулов. Об этом он сообщил 25 апреля на своей странице в инстаграм.

Смотрите также ВСУ ликвидировали на фронте футболиста-предателя с Луганщины

Что известно о поступке Великовского?

Украинец участвует в подготовке Бивола, выступающего под флагом Кыргызстана, к титульному поединку против немецкого боксера Михаэля Айферта. Бой запланирован на 30 мая в Екатеринбурге, где и проходят тренировки.

Великовский поделился в соцсетях фотографиями с совместной тренировки с Биволом. Спортсмен сделал пост на русском языке, где показал кадры с росиянином и его командой. В подписи он выразил восхищение Биволом и поблагодарил за возможность тренироваться вместе.

Он находится в тренировочном лагере и по его словам проходит этап подготовки на высоком уровне, отметив атмосферу и профессиональный подход. Он подчеркнул, что работа рядом с чемпионом позволяет "перенимать опыт у лучших", а также добавил: "Каждая минута на этом ринге идет в копилку".

Какого спортсмена-предателя ликвидировало ВСУ?

Александр Половков – бывший украинский футболист, уроженец Свердловска (ныне Должанск, Луганская область), который начинал карьеру в местном футболе и впоследствии выступал на уровне украинской Премьер-лиги за ряд клубов, в частности Сталь (Алчевск) и Зарю (Луганск).

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году Половков остался на временно оккупированной территории и, по данным Википедии, продолжил футбольную деятельность в местных командах, созданных под контролем так называемой "ЛНР".

В публичном пространстве распространяется информация о том, что после начала полномасштабного вторжения России он был мобилизован в российские вооруженные формирования и погиб на фронте.