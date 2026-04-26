Великовський зараз перебуває в таборі, де допомагає Біволу готуватися до майбутнього захисту титулів. Про це він повідомив 25 квітня на своїй сторінці в інстаграм.

Дивіться також ЗСУ ліквідували на фронті футболіста-зрадника з Луганщини

Що відомо про вчинок Великовського?

Українець бере участь у підготовці Бівола, який виступає під прапором Киргизстану, до титульного поєдинку проти німецького боксера Міхаеля Айферта. Бій запланований на 30 травня в Єкатеринбурзі, де й проходять тренування.

Великовський поділився у соцмережах фотографіями зі спільного тренування з Біволом. Спортсмен зробив пост російською мовою, де показав кадри з росіянином та його командою. У підписі він висловив захоплення Біволом і подякував за можливість тренуватися разом.

Він перебуває в тренувальному таборі та за його словами проходить етап підготовки на високому рівні, відзначивши атмосферу і професійний підхід. Він підкреслив, що робота поруч із чемпіоном дозволяє "переймати досвід у найкращих", а також додав: "Кожна хвилина на цьому рингу йде у скарбничку".

Якого спортсмена-зрадника ліквідувало ЗСУ?

Олександр Половков – колишній український футболіст, уродженець Свердловська (нині Довжанськ, Луганська область), який починав кар'єру в місцевому футболі та згодом виступав на рівні української Прем'єр-ліги за низку клубів, зокрема Сталь (Алчевськ) і Зорю (Луганськ).

Після початку збройного конфлікту на сході України у 2014 році Половков залишився на тимчасово окупованій території та, за даними Вікіпедії, продовжив футбольну діяльність у місцевих командах, створених під контролем так званої "ЛНР".

У публічному просторі поширюється інформація про те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії він був мобілізований до російських збройних формувань і загинув на фронті.