"Так можно и кума взять": экс-игрок сборной раскритиковал назначение Мальдеры

Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал итальянец Андера Мальдер – первый иностранец на этой должности.

После этого бывшие игроки команды начали делиться своими мыслями относительно его назначения. Среди них экс-форвард национальной сборной Андрей Воробей, который в комментарии для sport.ua высказал свою позицию относительно нового тренера.

Как Воробей отреагировал на назначение Мальдеры?

Он призвал не спешить с выводами о назначении нового главного тренера, отметив, что первые поединки команды не дадут объективной картины.

Мы не имеем права влиять на этот выбор. Раз это произошло, остаемся ждать первых матчей, хотя они вряд ли станут показательными для оценки работы нового тренера. Позже будем анализировать, правильным ли было это назначение,

– отметил Воробей.

Он добавил, что при выборе наставника важно учитывать его опыт и знакомство с украинским чемпионатом, чего Мальдери еще только предстоит достичь.

Сейчас ему, уверен, подсказывают с выбором состава. Не думаю, что он пристально следил за УПЛ,

– заметил экс-форвард.

Воробей высказал мнение, что на должности могли бы рассматриваться и другие кандидаты, например, Мирон Маркевич.

Многие скажут, что у него уже не тот возраст, но это не помеха. Этот человек знает украинский футбол изнутри,

– объяснил он.

Бывший футболист также выразил обеспокоенность относительно того, что Мальдера раньше никогда не был главным тренером, а лишь помощником.

Просто брать его потому, что он друг Андрея Шевченко? Так можно и кума, и свата взять на работу. Пока это не настраивает на оптимистический лад,

– резюмировал Воробей.

Что известно об Андреа Мальдере?

Контракт со специалистом заключен на два года с опцией продления.

В период с 2016 по 2021 год он работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины и считался главным "тактическим мозгом" команды, которая демонстрировала яркий европейский стиль игры и дошла до исторического четвертьфинала Евро-2020.

После работы в сборной Мальдера стал ассистентом бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, вместе с которым преуспел в Брайтоне и Марселе.

В 2019 году, после квалификации Украины на Евро-2020, он сдержал слово и сделал татуировку с украинским флагом и трезубцем.

Для работы со сборной тренер решил переехать в Украину. Дебют на тренерском мостике состоится в конце мая 2026 года в товарищеских матчах против Польши и Дании.

Однако, не все восприняли это решение единодушно. Эксперт Йожеф Сабо отметил в комментарии для 24 Канала, что тренером должен был бы стать украинец: "Друзья – это одно, но ты президент УАФ, и должен понимать такие моменты".