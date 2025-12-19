Шевченко "не переживет": Милевский объяснил, почему Ярмоленко не играет за сборную Украины

Андрей Ярмоленко в последний раз играл за сборную Украины почти девять месяцев назад. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров продолжает игнорировать опытного лидера киевского Динамо.

В последний раз 36-й правый вингер играл за "сине-желтых" еще 23 марта 2025 года. Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему Сергей Ребров не вызывает Андрея Ярмоленко в национальную команду, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал PRYVOZ.

Интересно увидеть С детства грезил футболом: архивные фото юного Ярмоленко, который стал легендой Динамо

Почему Ярмоленко не вызывают в сборную Украины?

Милевский заверил, что главной команде страны не хватает такого опытного футболиста как Ярмоленко. По его словам, ветеран Динамо набрал невероятную форму перед матчем против черкасского ЛНЗ, а также отметил эффектный выход в играх против Кривбасса и донецкого Шахтера.

Артем нашел причину в невызове Ярмоленко в украинскую сборную.

Дело в одном – Шевченко забил 48 голов за сборную, Ярмоленко – 46. Ну вы же понимаете, что не дадут человеку побить этот рекорд? Он (Шевченко – 24 Канал) не переживет этого. Я много думаю о том, почему Андрея не вызывают в сборную. Во время квалификации ЧМ-2026 он выглядел очень хорошо, играя в чемпионате. Ну разве Ярмоленко не смог бы сыграть против той же Исландии или Азербайджана? Он спокойно сыграл бы 50 – 60 минут,

– сказал Милевский.

Также бывший нападающий киевлян отметил, что присутствие Ярмоленко на поле могло бы сыграть ключевую роль. Милевский добавил, что, возможно, есть еще одна причина, но одна из них точно скрывается в рекорде Шевченко.

Что известно о выступлениях Ярмоленко за сборную Украины?

Андрей прошел сборные U-19 (5 игр) и U-20 (3 матча).

Ярмоленко дебютировал за главную команду страны 5 сентября 2009 года. Произошло это в квалификации к ЧМ, где Украина разгромила Андорру со счетом 5:0. Уже в своем первом поединке он забил гол.

С тех пор Ярмоленко сыграл за "сине-желтых" 125 матчей, в которых отметился 46 голами и 26 ассистами (данные Transfermarkt).

Кто составляет топ-10 лучших бомбардиров сборной?

Ярмоленко осталось до рекорда Шевченко только два гола, а чтобы превзойти его только три мяча. Евгений Коноплянка, у которого 21 гол в 87-ми встречах, замыкает тройку лучших бомбардиров сборной Украины.

Ему в спину дышит нападающий греческого Олимпиакоса Роман Яремчук, у которого 17 результативных ударов. Отметим, что Роман еще может побить показатель Коноплянки, ведь регулярно вызывается в национальную команду.

Нынешний главный тренер сборной Ребров занимает 5-е место (15 голов).

Также в топ-10 входят: Виктор Цыганков (13), Олег Гусев (13), Сергей Назаренко (12), Александр Зинченко (12) и Артем Довбик (11).