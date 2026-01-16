Лунина обвинили в катастрофическом провале Реала: в клубе вынесли вердикт украинцу

В среду, 14 января, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании 2025/2026. В одном из них Реал сыграл против Альбасете.

"Королевский клуб" уступил команде, которая занимает 17-е место в Сегунде (второй дивизион по силе в Испании) – 3:2. Андрея Лунина обвинили в провале "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на El Partidazo de COPE.

Почему Лунин стал причиной поражения Реала?

Сантьяго Канисарес считает, что ошибки голкипера сборной Украины привели к поражению Реала в матче против Альбасете. По словам экс-вратаря сборной Испании, действия Лунина повлияли на результаты игры и существенно усложнили команде борьбу за выход в следующий раунд турнира.

Канисарес заявил, что украинец пропустил достаточно легкие голы, за которые ответственность только на нем.

Я первым сказал, что если вратарь допускает такие ошибки и через него пропускают два гола, то победить становится намного сложнее. Оба гола очень слабые,

– сказал эксперт.

Он также отметил, что несмотря на то, что в первом пропущенном мяче Лунину закрывал обзор Дани Карвахаль, голкипер должен был сыграть надежнее, ведь спортивный снаряд пролетел у него прямо над головой.

Во втором эпизоде, по словам Канисареса, вратарь Реала и сборной Украины оказался в неподобающей позиции и потерял ориентацию, а также драгоценные секунды, из-за чего не смог спасти команду.

Бывший голкипер сборной Испании подытожил, что у Лунина это был просто "плохой день". Однако он подчеркнул, что на таком уровне подобные ошибки очень дорого стоят команде.

Отметим, что по информации Defensa Central президент Реала Флорентино Перес разозлился после вылета команды из Кубка Испании и планирует устроить кадровую чистку. Лунин попал в список футболистов, от которых планируют избавиться.

Кроме украинского голкипера, "сливочные" не будут держать Винисиуса Жуниора, Эдуардо Камавингу и Франа Гарсию. Также у выступлениями центрбека Дина Хейсена и хавбека Арды Гюлера.

Что известно о Лунине в Реале?