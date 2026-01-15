Это был первый поединок для Альваро Арбелоа во главе "сливочных". Он провел большую ротацию, не внеся даже в заявку ряд лидеров команды, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Альбасете – Реал?
В частности, отдых получил Тибо Куртуа. Поэтому с первых минут на поле появился украинский вратарь Андрей Лунин.
Хозяева поля неожиданно смогли выйти вперед на 42-й минуте. Они отметились взятием ворот после навеса с углового, который замкнул Вильяр.
Реал успел отыграться еще до завершения первого тайма. Гости также забили после углового – голом отметился Мастантуоно.
"Сливочные" почти всю вторую половину встречи провели с мячом, однако это не приносило положительного результата. А на 82-й минуте Хефте вновь вывел Альбасете вперед.
Мадридцы ответили голом Гарсии в начале компенсированного времени и казалось, что спаслись от позора. Однако Хефте на 90+4 минуте смог записать в свой актив дубль.
Его первый удар заблокировали, однако со второй попытки он смог перебросить Лунина и установить окончательный счет. Один из аутсайдеров Сегунды победил 3:2 и пробился в 1/8 финала, а Реал сенсационно покинул турнир.
Как сыграл Лунин?
Андрей провел на поле всю игру. Всего в створ его ворот хозяева нанесли пять ударов, поэтому он записал в свой актив два сейва.
На счету украинца также по одному успешному выходу из ворот и перехвату навеса. Статистический портал Sofascore оценил выступление Лунина в 6,1 балла.
Что известно о выступлениях Лунина в сезоне?
По данным Transfermarkt, это была третья игра для Андрея в кампании-2025/2026.
До этого он выходил на поле в еще одном матче Кубка Испании, а также в Лиге чемпионов. В общем украинец пропустил восемь голов.
Ходят слухи, что Лунин может сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна. Им, в частности, интересуются три клуба из Английской Премьер-лиги.
Следующая игра Реала состоится 17 января. "Сливочные" в чемпионате Испании сыграют против Леванте.