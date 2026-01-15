Це був перший поєдинок для Альваро Арбелоа на чолі "вершкових". Він провів велику ротацію, не внісши навіть у заявку низку лідерів команди, інформує 24 Канал.

Як минув матч Альбасете – Реал?

Зокрема, відпочинок отримав Тібо Куртуа. Тому з перших хвилин на полі з'явився український воротар Андрій Лунін.

Господарі поля несподівано змогли вийти вперед на 42-й хвилині. Вони відзначилися взяттям воріт після навісу з кутового, який замкнув Вільяр.

Реал встиг відігратися ще до завершення першого тайму. Гості також забили після кутового – голом відзначився Мастантуоно.

"Вершкові" майже всю другу половину зустрічі провели з м'ячем, проте це не приносило позитивного результату. А на 82-й хвилині Хефте знову вивів Альбасете вперед.

Мадридці відповіли голом Гарсії на початку компенсованого часу та здавалося, що врятувалися від ганьби. Проте Хефте на 90+4 хвилині зміг записати у свій актив дубль.

Його перший удар заблокували, однак з другої спроби він зміг перекинути Луніна та встановити остаточний рахунок. Один з аутсайдерів Сегунди переміг 3:2 та пробився до 1/8 фіналу, а Реал сенсаційно залишив турнір.

Як зіграв Лунін?

Андрій провів на полі всю гру. Всього у площину його воріт господарі завдали п'ять ударів, тож він записав у свій актив два сейви.

На рахунку українця також по одному успішному виходу з воріт і перехоплення навісу. Статистичний портал Sofascore оцінив виступ Луніна в 6,1 бала.

Дивіться відеоогляд матчу Альбасете – Реал

Що відомо про виступи Луніна в сезоні?