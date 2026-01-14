Орсоні упродовж 7 років був президентом корсиканського клубу Аяччо і вивів його в елітний дивізіон. А згодом став жертвою протистоянь мафіозних кланів, пише 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

Що сталося з експрезидентом Аяччо?

Алена Орсоні застрелили просто на похороні його матері. Діяв снайпер, який влучив політику прямо в груди. Свідками вбивства стали близько 50 осіб. Зловмисника поки не знайшли.

Ймовірними замовниками вбивства Орсоні є кримінальні групи, з якими він конфліктував упродовж довгих років. За участь у діяльності мафії чоловіка називали "Хрещеним батьком Корсики".

Чим відомий у спорті Ален Орсоні?

Посеред бурхливої громадської діяльності, кримінальних оборудок і навіть перестрілок з поліцією Орсоні знайшов час для того, щоб долучитися до футболу.

У 2008 році він став президентом Аяччо, який вважається найстарішим клубом на Корсиці. На той час команда бовталася у Лізі 2 і особливо не претендувала на те, щоб підвищитися в класі.

Проте за кілька сезонів Орсоні вдалося збудувати проєкт, здатний конкурувати за місце в еліті. Як зазначає портал Transfermarkt, вже у 2011 році Аяччо грав у Лізі 1, де провів три роки, перш ніж вилетіти.

У 2015-ому президент пішов у відставку, проте ненадовго повернувся до клубу у 2022 році, коли Аяччо вперше за довгий час знову опинився у найвищому дивізіоні.

Але возз'єднання було нетривалим, а після цього клуб остаточно впав на дно – нині він аж у сьомій за рангом лізі Франції.

Хто ще з футбольних президентів був вбитий за останні роки?