Ставрос Демосфенус став президентом Карміотісси у 2023 році, придбавши її у російського бізнесмена Дмитра Пуніна. Однак угода має ознаки фіктивної, пише 24 Канал з посиланням на Knews.

Які зв'язки мав вбитий президент клубу з російською мафією?

Дмитро Пунін – російський бізнесмен, що перебуває під санкціями. Він перебрався на Кіпр у 2019 році. Там він одразу зареєстрував безліч компаній, але головним його джерелом доходу було онлайн-казино Pin-Up.

Через цю структуру відмивалися величезні гроші. Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 25 травня 2025 року ввів санкції проти дочірньої компанії Пуніна через виведення коштів на користь бізнесменів країни-агресорки.

Щодо Демосфенуса, то він займався прикриттям діяльності Пуніна на Кіпрі. Навесні 2024 року росіянина затримала кіпрська поліція, але згодом його відпустили. Припускають, що звільненню Пуніна міг сприяти Демосфенус, який мав великі зв'язки на острові.

Тож одним з мотивів вбивства президента Карміотісса могли бути його зв'язки з російською мафією. Наразі криміналісти проводять слідчі дії та вивчають відео з камер спостереження.

Що відомо про вбивство Дімостенуса?

Вбивство Ставроса Демосфеноса відбулося за 500 метрів від його будинку у Лімасолі. Бізнесмен їхав пасажиром в автомобілі, яким кермував його 18-річний син.

До їхнього авто під'їхав фургон, звідки вийшли злочинці та розстріляли Демосфенуса з автоматів Калашникова. Всього у президента Карміотісси було випущено 13 куль, три з яких потрапили в його тіло.

Син Демосфенуса намагався швидко довезти батька до найближчої лікарні, але потрапив у ДТП. Наразі він проходить ключовим свідком вбивства.

За даними Transrermarkt, у Карміотіссі у 2021 – 2022 роках працював екстренер Динамо Олександр Хацкевич. На той момент клуб ще належав росіянину Дмитру Пуніну.

