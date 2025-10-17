Інцидент з вбивством президента кіпрської Карміотісси Ставроса Дімостенуса стався у п'ятницю, 17 жовтня. Поліція розпочала пошуки злочинців, пише 24 Канал з посиланням на In-Cyprus.

Як було вбито президента кіпрського клубу?

Вбивство Ставроса Дімостенуса відбулося вранці, приблизно о 08:50 за місцевим часом. Нападники розстріляли президента клубу з автоматів Калашникова поблизу його будинку. Після цього вони на фургоні втекли з місця злочину.

20-річний син Дімостенуса намагався врятувати батька. Він спробував його транспортувати до найближчої лікарні, але потрапив у ДТП.

Поліція вивчає покази свідків та записи з камер відеоспостереженні. Відомо, що злочинці спалили свій фургон і пересіли на мотоцикли для втечі.

Дімостенус був відомим бізнесменом з Лімасола. Його компанія займається продажем розкішних автомобілів, таких як Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, McLaren, Bentley та Tesla.

Що відомо про футбольний клуб загиблого президента?

За даними Transfermarkt, Карміотісса у нинішньому сезоні виступає у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру. Після чотирьох зіграних матчів команда йде на четвертому місці в турнірній таблиці.

У грудні 2021 року Карміотіссу очолив екстренер Динамо Олександр Хацкевич. Однак він не затримався у кіпрському клубі. 31 жовтня 2022 року Хацкевич залишив посаду головного тренера Карміотісси.

Також у цьому клубі працював росіянин Олександр Кержаков. Однак він протримався на тренерському містку лише два місяці на початку 2023 року.

Раніше ми розповідали про ультиматум, який висунув президент мадридського Реала Флорентіно Перес українському голкіперу Андрію Луніну.