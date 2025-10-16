Проте фанати також цікавляться особистим життям футболістів. 24 канал розповідає, що відомо про найгучніші розлучення гравців київського Динамо зі своїми коханими.

Денис Бойко

Денис Бойко з ексдружиною Валерією / Фото з інстаграму футболіста

Денис Бойко вдруге одружився у 2012 році після короткотривалого шлюбу з першою дружиною Ольгою (2011 рік). Обраницею українського футболіста стала відома модель та блогерка Валерія.

Проте у 2012 році Бойко вдруге розлучився. В інтерв'ю Sportbusiness.media колишній воротар збірної України, Динамо та Дніпра поділився деталями розриву шлюбу з Валерією.

Денис Бойко заявив, що вперше думки про розлучення спіткали його у 2016 році, але рішення він ухвалив пізніше. Колишній футболіст зізнався, що після розриву він знайшов себе та відчув полегшення.

Окрім того, Бойко також розповідав про шлюб розлучення в інтерв'ю ютуб-каналу Марічки Падалко. Зокрема, ексфутболіст розповів про початок стосунків та думки щодо розставання.

Я на той момент грав в оренді в Кривому Розі. Щось ми одного разу посварились з дружиною, і я сказав їй – хочеш бачити більш серйозну позицію, одружуємось, по-іншому ніяк. Ну й одружились,

– сказав Бойко.

Ексголкіпер зізнався, чому не міг довго відпустити дружину після того, як з'явилися думки щодо розлучення.

"Тоді у мене була дружина, син, футбол, хороший контракт – все супер. Красива обкладинка, і мені було страшно її втратити. Головна залежність була в тому, що я дуже добре ставився до дружини й не міг відпустити", – висловився Денис.

Олександр Алієв

Олександр та Тетяна Алієви / Фото з фейсбуку дівчини

Олександр Алієв одружився у 2007 році з Тетяною. Подружжя розлучилося у 2016 році та має двох спільних дітей – Аліну та Артема, а також в екскоханої колишнього футболіста Динамо є син Віталій від першого шлюбу.

Як повідомляє Gazeta.ua, Тетяна розкрила причину розлучення з Олександром. З її слів, ексфутболіст Динамо бив її та дітей, зокрема, коли був у стані алкогольного сп'яніння.

Подала документи на розлучення, бо Олександр постійно бив мене й дітей. Робив це, коли був п'яний. Кілька разів кодувала його, але в останні три роки він зірвався. Бійки терпіла, бо хотіла зберегти родину. У квітні прийшов додому нетверезий. Зразу кинувся на мене. Тягав за волосся по підлозі. Коли Віталій заступився, почав бити і його. Мусила викликати поліцію. Після того зрозуміла – більше не терпітиму,

– розповідала Тетяна.

За інформацією 1927.kiev.ua, Тетяна перебувала у лікарні після рукоприкладства з боксу Алієва. Колишня дружина українського ексфутболіста поспілкувалася зі ЗМІ.

"Який діагноз? Все, як завжди, у мене навіть всі ліки, які призначив лікар, є вдома",

– висловилась Алієва.

Окрім того, відомо, що подружки Тетяни збирали їй кошти, щоб дівчина змогла орендувати квартиру та з'їхати від Олександра. Алієва прокоментувала дії приятельок.

"Це несерйозно, думаю, дівчаткам не варто так старатися. Це питання мені потрібно якось вирішити самій. Хочу трохи відпочити у хресної, прийти в себе, а потім, якщо вийде, по-людськи поговорити з Сашею, якщо він в нормальному стані", – поділилась Тетяна.

Тетяна поділилась відео сварки з Алієвим:

Як повідомляє ТСН, Олександр не залишився осторонь та заявив, що його дружина також зловживає алкоголем. Окрім того, вона спеціально винаймає людей, які її б'ють, а потім говорить, що це нібито Алієв.

Ось, дивіться, в якому вона стані. Це о третій годині ночі, діти у мене спали, і ось я прийшов, вона почала знову мене провокувати. Ви бачите синці? Ось з цього все почалося. Я її вигнав того дня. Я кажу, що вона п'яна. Де вона ходить, лазить і отримує – значить, вона ходить не з тими людьми. Вона каже, що це робить Саша. Але вибачте – я цього не роблю,

– розповідав ексфутболіст.

Як писали ЗМІ, суд відмовив у видачі обмежувального припису Алієву. Олександр в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що живе в одній квартирі з колишньою дружиною Тетяною, а також про нову дівчину Людмилу.

"Я їй нічого давати не буду. У нас чотири кімнати у квартирі, але зі своєю коханою ми не живемо разом. Гроші їй (Тетяні – 24 канал) не даю, краще на дітей потрачу. Я дітям завжди купляю продукти, вона, напевно, їсть те, що готує їм. Я їй кажу, знайди собі когось та йди до нього жити. Вона мені не цікава, вона для мене нуль. Вона дивиться за школою і так далі. Я її не помічаю", – поділився Олександр.

До слова. Нещодавно Олександр Алієв отримав вирок суду через керування авто у нетверезому стані. Колишнього футболіста Динамо визнали винним.

Олег Гусєв

Олег та Марія Гусєви / Фото з інстаграму дівчини

Колишній футболіст Динамо Олег Гусєв одружився з Марією у 2013 разом, але після восьми років шлюбу пара вирішила розлучитися. У подружжя є спільна дитина – донька Олександра.

Як писали ЗМІ, справу стосовно розлучення Гусєвих розглянув Печерський районним судом. Ні Олег, ні Марія не були присутні на розгляді.

Марія в інтерв'ю Анні Ребровій розповідала про розрив з Гусєвим. Колишня кохана ексфутболіста Динамо зізналася, що ініціаторкою розлучення була вона, а також те, що з Олегом вони розійшлися до рішення суду.

Насправді ми ще, здається, з минулого літа, тобто більше ніж півтора року як розійшлися. Просто нас розлучили, ніби, взимку, у грудні. Ми були разом майже 10 років, але таке буває. В нас були вже епізоди, коли ми подавали на розлучення і забирали документи, за 2 роки до розлучення, мабуть. Я не можу сказати, що хтось з нас на когось ображений. В нас донька, нам потрібно налаштовувати спілкування між собою, щоб усім було комфортно, перш за все Олександрі, нашій дочці,

– розповідала Марія.

Відзначимо, що Олег Гусєв не давав коментарів щодо розлучення з Марією. У 2023 році колишній футболіст Динамо, а нині асистент головного тренера Шовковського, одружився з Валерією Солод.

Олександр Шовковський

Олександр Шовськовський з дружиною Ольгою / Фото з відкритих джерел

Олександр Шовковський тричі одружений та двічі розлучався. Першою дружиною головного тренера та колишнього голкіпера Динамо була Власта Фірсова, з якою він розлучився у 2001 році та від якої має сина Владислава.

У 2005 році легенда Динамо одружився з Ольгою Альоновою. Відома дизайнерка народила Шовковському – доньку Олександру. Проте у 2015 році шлюб колишнього футболіста розпався.

Як повідомляє depo.ua, 19 травня 2015 року у Печерському районному суді було призначено засідання. У документі зазначалось, що позивачем був Олександр Шовковський.

Як пишуть ЗМІ, Шовковський розповідав, що стало причиною його розлучення з Ольгою. Зокрема, колишній футболіст Динамо пояснив, що у них були різні погляди на життя.

Немає сенсу творити спільне майбутнє, не маючи спільного витлумачення картини життя! Немає сенсу бути разом, коли по-різному розуміємо життя! Немає сенсу грати, посміхаючись на камеру. І тут же, за вимкненої, займатись справами окремішньо. Слушно, коли не виносять сварку з родини, хоча б заради дитини. Тому не чекайте від мене жодного коментаря! У кожного є право творити власне життя таким, яким заманеться,

– поділився Шовковський.

Відзначимо, що згодом Олександр Шовковський втретє одружився. Обраницею головного тренера Динамо стала Марина Кутєпова.

Микола Морозюк

Микола та Ірини Морозюки / Фото з інстаграму дівчини

Микола Морозюк познайомився зі своєю дружиною Іриною у 2012 році. Футболіст та дівчина зустрілися у Варшаві. З її слів, експівзахиснику Динамо вона сподобалася з першого погляду, але він був вимушений її добиватися.

Окрім того, у Ірини на той момент був чоловік. Проте влітку того ж року дівчина вже перебралася в Донецьк (тоді Морозюк грав за місцевий Металург), але була лише коханкою футболіста.

У 2014 році пара одружилася, а через рік у Миколи та Ірини народилася дитина – син Ілля. Як писали ЗМІ, у 2020 році Морозюки розлучилися.

У нас було все спокійно, не було скандалів, образ, дуже сентиментально, тому що ми дуже поважаємо і любимо один одного. Була така сильна любов, що не могли подумати, що таке коли-небудь станеться, але вважаю, що так краще,

– розповіла Ірина.

У 2021 році Ірина та Микола Морозюки зійшлися, а згодом у них з'явилася друга дитина – донька Марія. Через три роки футболіст та блогерка остаточно розійшлися.

Раніше ми розповідали про розлучення інших українських футболістів. Серед них Сергій Ребров, Олег Блохін та Георгій Бущан, які виступали за київське Динамо.