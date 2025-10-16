Однако фанаты также интересуются личной жизнью футболистов. 24 канал рассказывает, что известно о самых громких разводах игроков киевского Динамо со своими любимыми.

Денис Бойко

Денис Бойко с экс-супругой Валерией / Фото из инстаграма футболиста

Денис Бойко во второй раз женился в 2012 году после кратковременного брака с первой женой Ольгой (2011 год). Избранницей украинского футболиста стала известная модель и блогерша Валерия.

Однако в 2012 году Бойко во второй раз развелся. В интервью Sportbusiness.media бывший вратарь сборной Украины, Динамо и Днепра поделился деталями разрыва брака с Валерией.

Денис Бойко заявил, что впервые мысли о разводе настигли его в 2016 году, но решение он принял позже. Бывший футболист признался, что после разрыва он нашел себя и почувствовал облегчение.

Кроме того, Бойко также рассказывал о браке развод в интервью ютуб-канала Марички Падалко. В частности, экс-футболист рассказал о начале отношений и мысли о расставании.

Я на тот момент играл в аренде в Кривом Роге. Что-то мы однажды поссорились с женой, и я сказал ей – хочешь видеть более серьезную позицию, женимся, по-другому никак. Ну и женились,

– сказал Бойко.

Экс-голкипер признался, почему не мог долго отпустить жену после того, как появились мысли о разводе.

"Тогда у меня была жена, сын, футбол, хороший контракт – все супер. Красивая обложка, и мне было страшно ее потерять. Главная зависимость была в том, что я очень хорошо относился к жене и не мог отпустить", – высказался Денис.

Александр Алиев

Александр и Татьяна Алиевы / Фото с фейсбука девушки

Александр Алиев женился в 2007 году на Татьяне. Супруги развелись в 2016 году и имеют двух общих детей – Алину и Артема, а также у экс-супруги бывшего футболиста Динамо есть сын Виталий от первого брака.

Как сообщает Gazeta.ua, Татьяна раскрыла причину развода с Александром. По ее словам, экс-футболист Динамо бил ее и детей, в частности, когда был в состоянии алкогольного опьянения.

Подала документы на развод, потому что Александр постоянно бил меня и детей. Делал это, когда был пьян. Несколько раз кодировала его, но в последние три года он сорвался. Драки терпела, потому что хотела сохранить семью. В апреле пришел домой нетрезвый. Сразу бросился на меня. Таскал за волосы по полу. Когда Виталий вступился, начал бить и его. Пришлось вызвать полицию. После того поняла – больше не буду терпеть,

– рассказывала Татьяна.

По информации 1927.kiev.ua, Татьяна находилась в больнице после рукоприкладства по боксу Алиева. Бывшая жена украинского экс-футболиста пообщалась со СМИ.

"Какой диагноз? Все, как всегда, у меня даже все лекарства, которые назначил врач, есть дома",

– высказалась Алиева.

Кроме того, известно, что подружки Татьяны собирали ей средства, чтобы девушка смогла арендовать квартиру и съехать от Александра. Алиева прокомментировала действия приятельниц.

"Это несерьезно, думаю, девочкам не стоит так стараться. Этот вопрос мне нужно как-то решить самой. Хочу немного отдохнуть у крестной, прийти в себя, а потом, если получится, по-человечески поговорить с Сашей, если он в нормальном состоянии", – поделилась Татьяна.

Татьяна поделилась видео ссоры с Алиевым:

Как сообщает ТСН, Александр не остался в стороне и заявил, что его жена также злоупотребляет алкоголем. Кроме того, она специально нанимает людей, которые ее бьют, а потом говорит, что это якобы Алиев.

Вот, смотрите, в каком она состоянии. Это в три часа ночи, дети у меня спали, и вот я пришел, она начала опять меня провоцировать. Вы видите синяки? Вот с этого все началось. Я ее выгнал в тот день. Я говорю, что она пьяна. Где она ходит, лазит и получает – значит, она ходит не с теми людьми. Она говорит, что это делает Саша. Но извините – я этого не делаю,

– рассказывал экс-футболист.

Как писали СМИ, суд отказал в выдаче ограничительного предписания Алиеву. Александр в интервью Славе Демину рассказал, что живет в одной квартире с бывшей женой Татьяной, а также о новой девушке Людмиле.

"Я ей ничего давать не буду. У нас четыре комнаты в квартире, но со своей любимой мы не живем вместе. Деньги ей (Татьяне – 24 канал) не даю, лучше на детей потрачу. Я детям всегда покупаю продукты, она, наверное, ест то, что готовит им. Я ей говорю, найди себе кого-то и иди к нему жить. Она мне не интересна, она для меня ноль. Она смотрит за школой и так далее. Я ее не замечаю", – поделился Александр.

К слову. Недавно Александр Алиев получил приговор суда за управление авто в нетрезвом состоянии. Бывшего футболиста Динамо признали виновным.

Олег Гусев

Олег и Мария Гусевы / Фото из инстаграма девушки

Бывший футболист Динамо Олег Гусев женился на Марии в 2013 вместе, но после восьми лет брака пара решила развестись. У супругов есть общий ребенок – дочь Александра.

Как писали СМИ, дело о разводе Гусевых рассмотрел Печерский районный суд. Ни Олег, ни Мария не присутствовали на рассмотрении.

Мария в интервью Анне Ребровой рассказывала о разрыве с Гусевым. Бывшая возлюбленная экс-футболиста Динамо призналась, что инициатором развода была она, а также то, что с Олегом они разошлись до решения суда.

На самом деле мы еще, кажется, с прошлого лета, то есть больше чем полтора года как разошлись. Просто нас разлучили, вроде, зимой, в декабре. Мы были вместе почти 10 лет, но такое бывает. У нас были уже эпизоды, когда мы подавали на развод и забирали документы, за 2 года до развода, видимо. Я не могу сказать, что кто-то из нас на кого-то обижен. У нас дочь, нам нужно настраивать общение между собой, чтобы всем было комфортно, прежде всего Александре, нашей дочери,

– рассказывала Мария.

Отметим, что Олег Гусев не давал комментариев относительно развода с Марией. В 2023 году бывший футболист Динамо, а ныне ассистент главного тренера Шовковского, женился на Валерии Солод.

Александр Шовковский

Александр Шовковский с женой Ольгой / Фото из открытых источников

Александр Шовковский трижды женат и дважды разводился. Первой женой главного тренера и бывшего голкипера Динамо была Власта Фирсова, с которой он развелся в 2001 году и от которой имеет сына Владислава.

В 2005 году легенда Динамо женился на Ольге Аленовой. Известная дизайнер родила Шовковскому – дочь Александру. Однако в 2015 году брак бывшего футболиста распался.

Как сообщает depo.ua, 19 мая 2015 года в Печерском районном суде было назначено заседание. В документе отмечалось, что истцом был Александр Шовковский.

Как пишут СМИ, Шовковский рассказывал, что стало причиной его развода с Ольгой. В частности, бывший футболист Динамо объяснил, что у них были разные взгляды на жизнь.

Нет смысла творить совместное будущее, не имея общего истолкования картины жизни! Нет смысла быть вместе, когда по-разному понимаем жизнь! Нет смысла играть, улыбаясь на камеру. И тут же, при выключенной, заниматься делами отдельно. Справедливо, когда не выносят ссору из семьи, хотя бы ради ребенка. Поэтому не ждите от меня никакого комментария! У каждого есть право творить собственную жизнь таким, каким захочется,

– поделился Шовковский.

Отметим, что впоследствии Александр Шовковский в третий раз женился. Избранницей главного тренера Динамо стала Марина Кутепова.

Николай Морозюк

Николай и Ирины Морозюки / Фото из инстаграма девушки

Николай Морозюк познакомился со своей женой Ириной в 2012 году. Футболист и девушка встретились в Варшаве. По ее словам, экс-защитнику Динамо она понравилась с первого взгляда, но он был вынужден ее добиваться.

Кроме того, у Ирины на тот момент был мужчина. Однако летом того же года девушка уже перебралась в Донецк (тогда Морозюк играл за местный Металлург), но была лишь любовницей футболиста.

В 2014 году пара поженилась, а через год у Николая и Ирины родился ребенок – сын Илья. Как писали СМИ, в 2020 году Морозюки развелись.

У нас было все спокойно, не было скандалов, обид, очень сентиментально, потому что мы очень уважаем и любим друг друга. Была такая сильная любовь, что не могли подумать, что такое когда-нибудь произойдет, но считаю, что так лучше,

– рассказала Ирина.

В 2021 году Ирина и Николай Морозюки сошлись, а впоследствии у них появился второй ребенок – дочь Мария. Через три года футболист и блогер окончательно разошлись.

Ранее мы рассказывали о разводе других украинских футболистов. Среди них Сергей Ребров, Олег Блохин и Георгий Бущан, которые выступали за киевское Динамо.