23-летний футболист засветился с обручальным кольцом перед матчем сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 против Исландии. Владимир Бражко выложил соответствующее фото на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал.
Интересно узнать Где сейчас Бражко, который сделал предложение Квитковой
Бражко женился на Квитковой?
Полузащитник киевского Динамо публично продемонстрировал изменение своего семейного статуса. Интересно, что Бражко и его возлюбленная, известная блогер Даша Квиткова не выкладывали никакого контента и пока никак не комментировали своего тайного официального узаконивания своих отношений.
Бражко женился / Фото из инстаграма Владимира
Ранее Владимир был замечен с украшением, которое было похоже на обручальное кольцо, на пальце перед игрой киевского Динамо в УПЛ против харьковского Металлиста 1925. Тогда точно не было понятно, или именно обручальное кольцо было одето на правой руке опорного полузащитника киевлян. Теперь же все слухи и предположения развеялись.
Несколько дней назад Даша Квиткова рассказала у себя в инстаграме, как она познакомилась с футболистом Динамо.
"Очень много таких вопросов, я не игнорирую вас, если коротко, то я забежала в заведение, в котором Вова меня увидел и решил, что хочет видеть меня каждый день", – рассказала блогерша.
Что известно о любви Бражко и Квитковой?
- В мае 2025 года впервые появилась информация о возможных отношениях между Бражко и Квитковой. Пара активно оставляла комментарии под фотографиями в социальных сетях друг друга, понравилась фото. Кроме этого были слухи, что пара не прячется, а вместе ходит за покупками по магазинам.
- Впервые Бражка с Квитковой заметили на публике на свадьбе защитника киевского Динамо Максима Дячука и его возлюбленной Марии.
- Даша провожала любимого на молодежное Евро-2025. В видео ютуб-канале ВЗБОРНАЯ четко не попало лицо девушки, но можно было заметить большое сходство с известной блогершей. На прощание влюбленная пара обнялась и поцеловалась. Владимир ответил ведущему программы, что это была его девушка.
- На день рождения блогера Бражко подтвердил их отношения.
- В их совместном контента можно понять, что Бражко хорошо ладит с сыном блогера Львом. Ребенок Даши от первого брака с ведущим Никитой Добрыниным.