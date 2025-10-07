Пользователи соцсетей и футбольные фаны прогнозируют, что Владимир Бражко и Даша Квиткова официально узаконили свои отношения. Сначала известная инфлюенсерка выложила довольно интригующие фото в своем профиле в инстаграме, сообщает 24 Канал.

К теме Загадочные сториз и кольца: в сети подозревают, что Квиткова и Бражко тайно поженились

Бражко и Квиткова поженились?

Любимая футболиста киевского Динамо запостила фото в лифте, где на ее безымянном пальце правой руки виднеется не только кольцо с помолвки. К слову, 8 сентября стало известно, что Бражко сделал предложение Квитковой, которая ответила согласием на предложение игрока.

На этом же пальце, где обычно носят обручальные кольца после свадьбы, есть еще одно украшение. Это фото заставило фанов Даши задуматься, возможно, она во второй раз вышла замуж.

Напомним, что Даша уже была в браке с известным ведущим и "Холостяком" страны Никитой Добрыниным. От первого брака Квиткова воспитывает сына Льва.



Квиткову заподозрили в свадьбе с Бражко / Скриншот из инстаграма Даши

Впоследствии Квиткова вообще решила "добить" интригу своих подписчиков. Даша выложила невероятное фото с целой горой красивых букетов, добавив интригующую подпись.

Какая же это была суббота!

– подчеркнула блогерша.



Квиткова и Бражко могли сыграть свадьбу / Скриншот из инстаграма Даши

К этому всему еще и сам футболист Динамо подлил масла в огонь. На безымянном пальце правой руки Владимира было замечено украшение, которое очень похоже на обручальное кольцо. Оно было замотано на пальце Бражко по правилам футбола.

Бражко засветился с украшением на пальце перед матчем Динамо против Металлиста 1925, который Владимир начал с запаса киевлян. Владимир, возможно, в новом семейном статусе попал в объективы фотографов на предматчевой разминке.



Бражко с украшением на пальце / Фото из инстаграма Jur Jur

А также непосредственно во время поединка УПЛ.



Бражко, возможно, женился на Квитковой / Фото ФК Динамо

Сейчас Бражко находится в расположении сборной Украины в Польше, где команда готовится к октябрьским матчам отбора на ЧМ-2026.

Что известно об отношениях Бражко и Квитковой?