Користувачі соцмереж та футбольні фани прогнозують, що Володимир Бражко та Даша Квіткова офіційно узаконили свої стосунки. Спершу відома інфлюенсерка виклала доволі інтригуючі фото у своєму профілі в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.
До теми Загадкові сториз і каблучки: у мережі підозрюють, що Квіткова та Бражко таємно одружилися
Бражко та Квіткова одружились?
Кохана футболіста київського Динамо запостила фото у ліфті, де на її підмізинному пальці правої руки видніється не лише каблучка із заручин. До слова, 8 вересня стало відомо, що Бражко освідчився Квітковій, яка відповіла згодою на пропозицію гравця.
На цьому ж пальці, де зазвичай носять обручки після весілля, є ще одна прикраса. Це фото змусило фанів Даші замислитись, можливо, вона вдруге вийшла заміж.
Нагадаємо, що Даша вже була у шлюбі з відомим ведучим та "Холостяком" країни Нікітою Добриніним. Від першого шлюбу Квіткова виховує сина Лева.
Квіткову запідозрили у весіллі з Бражком / Скриншот із інстаграму Даші
Згодом Квіткова взагалі вирішила "добити" інтригу своїх підписників. Даша виклала неймовірне фото із цілою горою красивих букетів, додавши інтригуючий підпис.
Яка ж це була субота!
– наголосила блогерка.
Квіткова та Бражко могли зіграти весілля / Скриншот із інстаграму Даші
До цього всього ще й сам футболіст Динамо підлив масла у вогонь. На підмізинному пальці правої руки Володимира було помічено прикрасу, яка дуже схожа на обручку. Вона була замотана на пальці Бражка за правилами футболу.
Бражко засвітився з прикрасою на пальці перед матчем Динамо проти Металіста 1925, який Володимир розпочав із запасу киян. Володимир, можливо, у новому сімейному статусі потрапив в об'єктиви фотографів на передматчевій розминці.
Бражко із прикрасою на пальці / Фото з інстаграму Jur Jur
А також безпосередньо під час поєдинку УПЛ.
Бражко, можливо, одружився із Квітковою / Фото ФК Динамо
Наразі Бражко перебуває у розташуванні збірної України у Польщі, де команда готується до жовтневих матчів відбору на ЧС-2026.
Що відомо про стосунки Бражка та Квіткової?
- Наприкінці травня цього 2025 року вперше з'явилась інформація про можливі стосунки між футболістом та блогеркою. Пара активно лайкала та залишала коментарі під світлинами у соціальних мережах одне одного.
- Вперше Бражка із Квітковою помітили на публіці на весіллі захисника київського Динамо Максима Дячука та його коханої Марії.
- Даша проводжала коханого на молодіжне Євро-2025. У відео ютуб-каналі ВЗБІРНА чітко не потрапило обличчя дівчини, але можна було помітити схожість з блогеркою. Прощаючись, пара обійнялась та цілувалась.
- На день народження дівчини Бражко підтвердив їх стосунки.
- Володимир встановив чудовий контакт із сином Даші та навіть буцав м'яч із Левом після матчу Динамо у ЛЧ.