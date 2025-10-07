Користувачі соцмереж та футбольні фани прогнозують, що Володимир Бражко та Даша Квіткова офіційно узаконили свої стосунки. Спершу відома інфлюенсерка виклала доволі інтригуючі фото у своєму профілі в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

До теми Загадкові сториз і каблучки: у мережі підозрюють, що Квіткова та Бражко таємно одружилися

Бражко та Квіткова одружились?

Кохана футболіста київського Динамо запостила фото у ліфті, де на її підмізинному пальці правої руки видніється не лише каблучка із заручин. До слова, 8 вересня стало відомо, що Бражко освідчився Квітковій, яка відповіла згодою на пропозицію гравця.

На цьому ж пальці, де зазвичай носять обручки після весілля, є ще одна прикраса. Це фото змусило фанів Даші замислитись, можливо, вона вдруге вийшла заміж.

Нагадаємо, що Даша вже була у шлюбі з відомим ведучим та "Холостяком" країни Нікітою Добриніним. Від першого шлюбу Квіткова виховує сина Лева.



Квіткову запідозрили у весіллі з Бражком / Скриншот із інстаграму Даші

Згодом Квіткова взагалі вирішила "добити" інтригу своїх підписників. Даша виклала неймовірне фото із цілою горою красивих букетів, додавши інтригуючий підпис.

Яка ж це була субота!

– наголосила блогерка.



Квіткова та Бражко могли зіграти весілля / Скриншот із інстаграму Даші

До цього всього ще й сам футболіст Динамо підлив масла у вогонь. На підмізинному пальці правої руки Володимира було помічено прикрасу, яка дуже схожа на обручку. Вона була замотана на пальці Бражка за правилами футболу.

Бражко засвітився з прикрасою на пальці перед матчем Динамо проти Металіста 1925, який Володимир розпочав із запасу киян. Володимир, можливо, у новому сімейному статусі потрапив в об'єктиви фотографів на передматчевій розминці.



Бражко із прикрасою на пальці / Фото з інстаграму Jur Jur

А також безпосередньо під час поєдинку УПЛ.



Бражко, можливо, одружився із Квітковою / Фото ФК Динамо

Наразі Бражко перебуває у розташуванні збірної України у Польщі, де команда готується до жовтневих матчів відбору на ЧС-2026.

Що відомо про стосунки Бражка та Квіткової?