Инцидент с убийством президента кипрской Кармиотиссы Ставроса Димостенуса произошел в пятницу, 17 октября. Полиция начала поиски преступников, пишет 24 Канал со ссылкой на In-Cyprus.

Как был убит президент кипрского клуба?

Убийство Ставроса Димостенуса произошло утром, примерно в 08:50 по местному времени. Нападавшие расстреляли президента клуба из автоматов Калашникова вблизи его дома. После этого они на фургоне скрылись с места преступления.

20-летний сын Димостенуса пытался спасти отца. Он попытался его транспортировать в ближайшую больницу, но попал в ДТП.

Полиция изучает показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. Известно, что преступники сожгли свой фургон и пересели на мотоциклы для побега.

Димостенус был известным бизнесменом из Лимасола. Его компания занимается продажей роскошных автомобилей, таких как Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, McLaren, Bentley и Tesla.

Что известно о футбольном клубе погибшего президента?

По данным Transfermarkt, Кармиотисса в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра. После четырех сыгранных матчей команда идет на четвертом месте в турнирной таблице.

В декабре 2021 года Кармиотиссу возглавил экс-тренер Динамо Александр Хацкевич. Однако он не задержался в кипрском клубе. 31 октября 2022 года Хацкевич покинул пост главного тренера Кармиотиссы.

Также в этом клубе работал россиянин Александр Кержаков. Однако он продержался на тренерском мостике лишь два месяца в начале 2023 года.

