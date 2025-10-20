Ставрос Демосфенус стал президентом Кармиотиссы в 2023 году, приобретя ее у российского бизнесмена Дмитрия Пунина. Однако сделка имеет признаки фиктивной, пишет 24 Канал со ссылкой на Knews.

Читайте также Президента клуба, где работал экстренер Динамо, застрелили возле собственного дома

Какие связи имел убитый президент клуба с российской мафией?

Дмитрий Пунин – российский бизнесмен, находящийся под санкциями. Он перебрался на Кипр в 2019 году. Там он сразу зарегистрировал множество компаний, но главным его источником дохода было онлайн-казино Pin-Up.

Через эту структуру отмывались огромные деньги. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 25 мая 2025 года ввел санкции против дочерней компании Пунина из-за вывода средств в пользу бизнесменов страны-агрессора.

Что касается Демосфенуса, то он занимался прикрытием деятельности Пунина на Кипре. Весной 2024 года россиянина задержала кипрская полиция, но впоследствии его отпустили. Предполагают, что освобождению Пунина мог способствовать Демосфенус, который имел большие связи на острове.

Поэтому одним из мотивов убийства президента Кармиотисса могли быть его связи с российской мафией. Сейчас криминалисты проводят следственные действия и изучают видео с камер наблюдения.

Что известно об убийстве Демосфенуса?

Убийство Ставроса Демосфеноса произошло в 500 метрах от его дома в Лимассоле. Бизнесмен ехал пассажиром в автомобиле, которым управлял его 18-летний сын.

К их авто подъехал фургон, откуда вышли преступники и расстреляли Демосфенуса из автоматов Калашникова. Всего в президента Кармиотиссы было выпущено 13 пуль, три из которых попали в его тело.

Сын Демосфенуса пытался быстро довезти отца до ближайшей больницы, но попал в ДТП. Сейчас он проходит ключевым свидетелем убийства.

По данным Transrermarkt, в Кармиотиссе в 2021 – 2022 годах работал экс-тренер Динамо Александр Хацкевич. На тот момент клуб еще принадлежал россиянину Дмитрию Пунину.

Ранее сообщалось, что бывший футболист молодежной сборной Украины Николай Закотюк получил тяжелое ранение на фронте.