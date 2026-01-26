Новий головний тренер "бланкос" Альваро Арбелоа пообіцяв українцю, що той ще буде виходити на поле цього року. Проте Лунін вже не має наміру нікого слухати, пише El Nacional.

Що Лунін вирішив про своє майбутнє в Реалі?

Каталонське видання стверджує, що голкіпер вже поговорив з керівництвом мадридського клубу і чітко висловив бажання піти у літнє трансферне вікно.

Лунін не задоволений тим, що місце першого номера міцно закріплене за Тібо Куртуа, і щодо цього у команді не ведеться жодної дискусії. Навіть коли Андрій надійно підміняє бельгійця під час його перебування у лазареті і демонструє хорошу гру, це не збільшує його шанси виграти конкуренцію.

Президент Флорентіно Перес не збирається вмовляти українця і не має заперечень щодо його прощання з Реалом. Сам Лунін розуміє, що в нього не буде проблем з пошуком нової команди.

Серед потенційних претендентів на Луніна називають три англійські гранди – Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Челсі.

Як Лунін грає у Реалі?