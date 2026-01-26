Новый главный тренер "бланкос" Альваро Арбелоа пообещал украинцу, что тот еще будет выходить на поле в этом году. Однако Лунин уже не намерен никого слушать, пишет El Nacional.
Что Лунин решил о своем будущем в Реале?
Каталонское издание утверждает, что голкипер уже поговорил с руководством мадридского клуба и четко выразил желание уйти в летнее трансферное окно.
Лунин недоволен тем, что место первого номера прочно закреплено за Тибо Куртуа, и по этому поводу в команде не ведется никакой дискуссии. Даже когда Андрей надежно подменяет бельгийца во время его пребывания в лазарете и демонстрирует хорошую игру, это не увеличивает его шансы выиграть конкуренцию.
Президент Флорентино Перес не собирается уговаривать украинца и не имеет возражений относительно его прощания с Реалом. Сам Лунин понимает, что у него не будет проблем с поиском новой команды.
Среди потенциальных претендентов на Лунина называют три английские гранды – Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси.
Как Лунин играет в Реале?
Недовольство игрока можно понять: за почти восемь в Мадриде, по подсчетам Transfermarkt, он провел за Реал лишь 65 матчей.
22 раза Андрей сохранял свои ворота сухими. Пропустил за это время он 78 мячей.
В составе мадридцев, несмотря на проблемы с практикой, Лунин выиграл все внутренние трофеи и дважды становился победителем Лиги чемпионов, а также по разу – Клубного чемпионата мира и Межконтинентального кубка.