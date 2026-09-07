Визит знаменитости стал частью ее очередной поездки по Украине, о которой Джоли не объявляла заранее. На этот раз актриса побывала не только в Харькове, но и посетила несколько других украинских городов, сообщает 24 Канал.

Сын Джоли тренировался вместе с защитниками

Звездная гостья посетила боксерский клуб Spadkoyemets в Харькове. Обычная тренировка в спортивном зале неожиданно превратилась во встречу с голливудской знаменитостью.

По информации телеграм-канала Федерации бокса Украины, сын Анджелины Джоли Нокс провел тренировку по тайскому боксу вместе с украинскими защитниками. Именно во время этого занятия к ним в зал присоединилась и известная актриса.

Для спортсменов и военных появление Джоли стало неожиданностью. В то же время ее визит в очередной раз привлек внимание к Харькову и украинцам, которые продолжают заниматься спортом даже во время полномасштабной войны.

В клубе оказались рядом люди из совершенно разных сфер – украинские защитники, спортсмены и одна из самых известных актрис современности.

Джоли снова приехала в Украину

По словам очевидцев, это уже третий визит Анджелины Джоли в Украину с начала полномасштабного вторжения. На этот раз ее маршрут охватил сразу несколько городов.

Американская актриса, в частности, побывала во Львове, Тернополе, Харькове и Кременчуге. Ее поездка не была заранее публично анонсирована, поэтому появление Джоли на украинских улицах стало для многих неожиданностью.

Знаменитость не впервые привлекает внимание к Украине своими визитами. Ее нынешняя поездка также вызвала значительный интерес в сети – поклонники активно обсуждают кадры из пребывания актрисы в украинских городах.