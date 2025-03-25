Легенда итальянского футбола назвал тренера для Ромы, который сможет раскрыть потенциал Довбика

По окончании сезона-2024/2025 у Ромы произойдет смена главного тренера. Клаудио Раньери решил не только покинуть римский клуб, но и завершить карьеру.

Пока неизвестно, кто станет следующим наставником "волков". Однако в последнее время появляется все больше разговоров о Джан Пьеро Гасперини, у которого завершается контракт с Аталантой.

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Шанс для Довбика спрогрессировать

Своим мнением относительно такого развития событий поделился бывший футболист Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио. Он считает, что это был бы хороший вариант для Ромы, а также на индивидуальном уровне для Артема Довбика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Retesport.

"Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Это будут непростые переговоры. Есть даже более престижные клубы, чем Рома. Он и Раньери – идеальная пара, у них отличные отношения, они очень уважают друг друга.

Рома определила его как главного кандидата. С Гасперини команда была бы среди фаворитов. Довбик также бы выиграл от прихода тренера Аталанты. Он мог бы стать новым Сапатой", – заявил Ди Ливио.

К слову. Под руководством Джан Пьеро Гасперини немало форвардов смогли раскрыться и демонстрировали великолепную результативность. Что касается Дувана Сапаты, то он провел в Аталанте 191 матч, в которых забил 82 гола и отдал 42 ассиста.

Ранее сообщалось, что звездный одноклубник Артема Довбика досрочно завершил сезон из-за травмы. Его ожидает операция на колене в Лондоне уже в ближайшее время.