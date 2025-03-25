Наразі невідомо, хто стане наступним наставником "вовків". Проте останнім часом з'являється все більше розмов щодо Джан П'єро Гасперіні, у якого завершується контракт з Аталантою.

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Шанс для Довбика спрогресувати

Своєю думкою щодо такого розвитку подій поділився колишній футболіст Ювентуса та збірної Італії Анджело Ді Лівіо. Він вважає, що це був би хороший варіант для Роми, а також на індивідуальному рівні для Артема Довбика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Retesport.

"Є багато клубів, які зацікавлені в ньому. Це будуть непрості переговори. Є навіть більш престижні клуби, ніж Рома. Він і Раньєрі – ідеальна пара, у них чудові стосунки, вони дуже поважають один одного.

Рома визначила його як головного кандидата. З Гасперіні команда була б серед фаворитів. Довбик також би виграв від приходу тренера Аталанти. Він міг би стати новим Сапатою", – заявив Ді Лівіо.

До слова. Під керівництвом Джан П'єро Гасперіні чимало форвардів змогли розкритися та демонстрували чудову результативність. Щодо Дувана Сапати, то він провів в Аталанті 191 матч, у яких забив 82 голи та віддав 42 асисти.

Раніше повідомлялося, що зірковий одноклубник Артема Довбика достроково завершив сезон через травму. Його очікує операція на коліні в Лондоні вже найближчим часом.