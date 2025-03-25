У вівторок, 25 березня, аргентинський форвард Роми Пауло Дібала вирушив до Лондона на операцію. 31-річного футболіста турбує пошкоджене коліно, пише 24 Канал з посиланням на видання La Gazzetta dello Sport.

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Кадрова проблема для Роми

Після операції Дібала залишиться на кілька днів у лондонській клініці, а потім повернеться до Італії, де проходитиме реабілітацію. Медики прогнозують, що аргентинець відновиться до початку наступного сезону.

Це означає, що Дібала не допоможе Ромі в останніх матчах Серії А. Зазначимо, що форвард травмувався 16 березня під час поєдинку чемпіонату Італії проти Кальярі (1:0).

У поточному сезоні Дібала переважно грав другого форварда у парі з Довбиком. На рахунку зіркового аргентинця 8 голів та 4 асисти у 36 матчах за "джаллоросси".

Головному тренеру Роми Клаудіо Раньєрі доведеться помізкувати, ким замінити досвідченого футболіста. У розпорядженні італійця з форвардів залишилися тільки Довбик та Шомурадов.

До слова. Артем Довбик через вірусне захворювання пропустив перший матч проти Бельгії у Лізі націй. Нападник вийшов на заміну в другому поєдинку, але не допоміг своїй команді.

Найближчий матч Рома зіграє у суботу, 29 березня. У рамках 30 туру Серії А "вовки" на виїзді зіграють проти Лечче. У турнірній таблиці римляни займають сьоме місце, набравши 49 балів. Команда Довбика веде боротьбу за місце в єврокубках.