Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.

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Що сказав Селезньов про Довбика

Футболіст сказав, що головний фактор – це час і варто почекати, дати йому час освоїтися і звикнути до італійського футболу, пише 24 канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Артем має всі характеристики, щоб добре виступати у вашій лізі. Він швидкий, фізично сильний і знає, як атакувати з глибини. Як тільки він повністю освоїться, він почне забивати пачками. Він робитиме в Італії те саме, що робив в Італії. Через пару років він стане найкращим бомбардиром сезону,

– сказав Євген Селезньов.

Він також додав, що це перш за все психологічна проблема, оскільки в Ромі непросто і створюється певний тиск і багато очікувань, він не знає мови та багато іншого.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 38 матчів за Рому, у яких забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.