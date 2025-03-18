Думкою щодо виступів форварда "вовків" поділився колишній тренер збірної України Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбол 24. Він розповів, чого не вистачає уродженцю Черкас для виходу на новий рівень.

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Порада від Сабо

За словами досвідченого спеціаліста, Артем Довбик має стати більш рухливим. Це допоможе не тільки йому, а й Ромі мати більше гольових моментів.

"Довбик в іграх, що я дивився, нечасто зустрічається з м’ячем. Йому потрібно більше рухатися, бо на одному відчутті голу м’яч не заб’єш. Треба його шукати, повертатися назад, ліворуч, праворуч.

За ним чимчикуватимуть суперники, з’являтимуться вільні зони для інших наших футболістів. Він сам має звільнятися від опікунів, але цього не робить. І це дуже погано", – сказав Сабо.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів 38 матчів на клубному рівні. У них він відзначився 15 голами та 4 асистами.

Зазначимо, що наразі форвард Роми перебуває в розташуванні збірної України, яка готується до поєдинків плей-оф Ліги націй. Матчі проти Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.