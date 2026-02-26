Украинку захейтили из-за надписи в поддержку ВСУ на Олимпийских играх

Несмотря на то, что Олимпиада в Италии завершилась, продолжают появляться факты возмутительного поведения Международного олимпийского комитета к украинским спортсменам. От предвзятости МОК в пользу россиян пострадала фристайлистка Ангелина Брыкина.

Девушка была вынуждена стереть со своих лыж надпись "Слава ВСУ", которую демонстрировала на камеру после квалификационных попыток. Оказалось, что Брыкина столкнулась с хейтом и угрозами от МОК, рассказала она ютуб-проекту Гливинский Pro Sport.

Почему Брыкина убрала надпись в поддержку ВСУ?

По словам спортсменки, требование стереть надпись ей передали через главного тренера украинской команды фристайлистов Энвера Аблаева.

Брыкина рассказала, что после того, как показала жест поддержки украинских защитников, в сети начался хейт с обвинениями в ее адрес в желании получить какие-то деньги или вознаграждение. Также были претензии у Международного олимпийского комитета, хотя до этого спортсменка никогда не получала замечаний от федерации лыжных видов спорта.

Мне обидно. Я с 2024 года на каждом старте поднимаю лыжи и всегда показываю эту надпись. Это есть в каждом эфире. И за два года никто не сказал стереть ее. Мне очень больно, потому что не просто так написала. Я не хочу популярности, просто у меня есть своя история и в сердце тоже болит,

– сказала Ангелина Брыкина.

Павел Брыкин, папа Ангелины, с 2015 года защищал Украину в армии. Он был гранатометчиком в 58-й Отдельной мотопехотной бригаде. Герой погиб 6 августа 2022 года в бою с вражеской ДРГ возле села Благодатное Николаевской области. У него остались жена и 5 детей.

Фристайлистка подчеркнула, что выполнила требование МОК для того, чтобы избежать конфликта и угрозы отстранения и сохранить возможность выступить на Олимпийских играх в индивидуальном и командном первенствах.

Как еще МОК подавлял проявления гражданской позиции украинцев?