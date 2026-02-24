МОК действовал по уже привычной позорной схеме: заявить, что украинцы пытаются говорить о политике в контексте олимпийского движения, хотя на самом деле кино напоминает миру о войне в Украине, пишет Трибуна.
Как МОК вмешался в создание документального фильма Владимира Мулы?
Режиссер заявил, что уже практически на этапе завершения монтажа его документальной ленты "Игра на перехват" о Сергее и Николае Михайленко Международный олимпийский комитет вдруг выдал запрет на использование в фильме всего материала, который съемочная группа создала во время Олимпийских игр-2024 в Париже.
Это была первая Олимпиада, на которой в футбольном турнире была представлена сборная Украины, и Николай Михайленко был в составе сине-желтой команды.
Это для нас всех была очень болезненная тема, потому что они считали, что мы делаем политическое кино, поэтому не дали разрешение. К сожалению, тех кадров вы здесь не увидите, но мне кажется, что история братства и поддержки здесь максимально открыта,
– сказал Мула.
Чем известен Владимир Мула?
- По данным Википедии, 36-летний кинохудожник является первым в истории Украины лауреатом престижной американской телевизионной премии Эмми за документальный проект Football Must Go On (Футбол должен продолжаться).
- В творчестве Владимира Мулы – лента "ЮКИ" о хоккее, которая стала самой кассовой документалкой в украинском прокате, и фильм "Нация футбола" о сборной Украины по футболу.
- Лента "Игра на перехват" – история исследования связи военного времени между украинскими защитниками и футболистами через братьев Михайленко, один из которых воюет на фронте, а другой представляет Украину на Олимпиаде.