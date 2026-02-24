МОК діяв за вже звичною ганебною схемою: заявити, що українці намагаються говорити про політику в контексті олімпійського руху, хоча насправді кіно нагадує світу про війну в Україні, пише Трибуна.

Як МОК втрутився у створення документального фільму Володимира Мули?

Режисер заявив, що вже практично на етапі завершення монтажу його документальної стрічки "Гра на перехоплення" про Сергія та Миколу Михайленків Міжнародний олімпійський комітет раптом видав заборону на використання у фільмі усього матеріалу, який знімальна група створила під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Це була перша Олімпіада, на якій у футбольному турнірі була представлена збірна України, і Микола Михайленко був у складі синьо-жовтої команди.

Це для нас усіх була дуже болюча тема, бо вони вважали, що ми робимо політичне кіно, тому не дали дозвіл. На жаль, тих кадрів ви тут не побачите, але мені здається, що історія братерства і підтримки тут максимально відкрита,

– сказав Мула.

Чим відомий Володимир Мула?