Украинская футболистка из Донецкой области получила российский паспорт

Чемпионка Донецкой области Ангелина Голик получила российское гражданство. Бывшая украинка сейчас играет за молодежную команду московского Динамо.

Информация о смене гражданства Ангелиной Голик появилась на официальном сайте Динамо Москва. В анкете футболистки в графе гражданство указано название страны-агрессора, пишет 24 Канал.

Читайте также Скандальный Рубиалес избежал тюрьмы из-за принудительного поцелуя футболистки в губы

В Украине становилась чемпионкой Донецкой области

Отметим, что Ангелина Голик родилась в 2005 году в городе Докучаевск Донецкой области. В 2014 году, когда девочке было 9 лет, ее родной город захватили россияне.

В 11 лет Голик занималась с мальчиками в команде Локомотив в оккупированном Донецке. Через год перешла в женскую команду.

Затем девушка переехала на подконтрольную Украине территорию. В 2018 году в составе футзальной команды Багира из Лимана стала чемпионкой Донецкой области среди команд девушек 2003-2005 годов рождения. Тогда по итогам турнира Голик признали лучшей в номинации "Молодой перспективный игрок".

В сезоне-2020/21 в составе Багиры выступала в чемпионате Украины по футзалу среди женских команд. На ее счету 6 матчей и 8 голов. Также Голик играла за харьковский Жилстрой-1 U-16.

Ангелина Голик в заявке Динамо Москва / скриншот с сайта клуба

После начала полномасштабной войны переехала в Россию. В 2023-2024 годах была игроком молодежной женской команды Локомотив Москва. В 2025 году присоединилась к молодежной команде московского Динамо.

Это не первый случай, когда спортсмен с оккупированных территорий Украины получает российское гражданство. Экс-голкипер Днепра-1 Мирослав Зновенко в начале 2024 года переехал в Москву и получил паспорт с трехголовой курицей. Так же поступил экс-игрок Оболони и Металлиста Артур Мурза.