Калинина в драматичной игре уступила экс-первой ракетке мира на престижном турнире в ОАЭ

В понедельник, 17 февраля, проходят поединки первого круга турнира серии WTA 1000 в Дубае. В одном из них Ангелина Калинина играла с "нейтральной" Викторией Азаренко.

Виктория Азаренко – Ангелина Калинина 2:1 (2:6, 7:6, 6:4)

Это было второе очное противостояние между теннисистками. В нем украинка имела отличные шансы взять реванш за поражение в 2023 году на соревновании в Аделаиде, однако не удалось, сообщает 24 Канал.

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Ангелина начала матч с брейка в пассиве на своей подаче, однако после этого ответила серией из пяти подряд выигранных геймов. Уроженка Новой Каховки не смогла подать сразу на сет, но и не позволила интриге вернуться – 6:2.

Во второй партии украинка оформила себе комфортное преимущество на старте, но не смогла его удержать. Счет 5:2 превратился в 5:5 и, в итоге, все решалось на тай-брейке. В нем Калинина выиграла первые три розыгрыша, но дальше инициативу перехватила представительница Беларуси – 4:7.

В третьем сете Ангелина вновь сделала гандикап и повела 3:0, имея два брейка в активе. К сожалению, ситуация повторилась и довести игру до победы не удалось. Азаренко выиграла шесть из семи следующих геймов и одержала победу со счетом 6:4.

Статистика. Матч продолжался почти 3 часа. За это время Ангелина Калинина сделала восемь эйсов при пяти двойных ошибках, реализовала 7 из 15 брейк-поинтов и выиграла 9 из 15 геймов на своей подаче. Общий баланс очков абсолютно равный – 104:104.

Отметим, что в 1/16 финала Азаренко сыграет против второй ракетки мира Иги Швьонтек. Поединок состоится 19 февраля.