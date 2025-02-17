Вікторія Азарєнко – Ангеліна Калініна 2:1 (2:6, 7:6, 6:4)

Це було друге очне протистояння між тенісистками. В ньому українка мала чудові шанси взяти реванш за поразку у 2023 році на змаганні в Аделаїді, проте не вдалося, повідомляє 24 Канал.

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Ангеліна розпочала матч з брейку в пасиві на своїй подачі, проте після цього відповіла серією з п'яти поспіль виграних геймів. Уродженка Нової Каховки не змогла подати одразу на сет, але й не дозволила інтризі повернутися – 6:2.

У другій партії українка оформила собі комфортну перевагу на старті, але не змогла її утримати. Рахунок 5:2 перетворився на 5:5 й, у підсумку, все вирішувалося на тай-брейку. В ньому Калініна виграла перші три розіграші, але далі ініціативу перехопила представниця Білорусі – 4:7.

У третьому сеті Ангеліна знову зробила гандикап і повела 3:0, маючи два брейки в активі. На жаль, ситуація повторилася й довести гру до перемоги не вдалося. Азарєнко виграла шість з семи наступних геймів і здобула перемогу з рахунком 6:4.

Статистика. Матч тривав майже 3 години. За цей час Ангеліна Калініна зробила вісім ейсів при п'яти подвійних помилках, реалізувала 7 з 15 брейк-поінтів і виграла 9 з 15 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок абсолютно рівний – 104:104.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Азарєнко зіграє проти другої ракетки світу Іги Швьонтек. Поєдинок відбудеться 19 лютого.