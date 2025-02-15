Новий допінговий скандал розгорівся у тенісі. Італійця Янніка Сіннера дискваліфікували через порушення антидопінгових правил WADA, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Сіннера відсторонили від змагань на три місяці

Перший номер рейтингу ATP провалив дві антидопінгові перевірки, які відбулися у 2024 році. У крові Сіннера знайшли заборонену речовину клостебол – аналог тестостерону, що спонукає ріст м'язів.

У вердикті WADA зазначається, що спортсмен не мав наміру "обманювати спорт", а заборонений препарат не призвів до покращення спортивних результатів.

Проте Сіннер несе відповідальність за недбале ставлення до препаратів зі сторони свого оточення. Заборонена речовина потрапила в організм 23-річного тенісиста через масаж фізіотерапевта, який обробив поріз на пальці.

Спортсмен досяг домовленості з агенцією WADA, щоб уникнути тривалого покарання. Наразі тенісиста дискваліфікували на три місяці. Термін відсторонення триватиме з 9 лютого до 4 травня.

Через дискваліфікацію Сіннер пропустить турніри ATP 1000 в Індіан-Веллсі, Монте-Карло, Маямі та Мадриді. Повернення зірки світового тенісу очікується на Ролан Гаррос, який стартує у травні.