Несмотря на это, главный тренер команды Томас Тухель отказывается признать необходимость перемен и не собирается добровольно уходить в отставку. Этим он напоминает поведение бывшего тренера сборной Украины Сергея Реброва, пишет 24 Канал.

Тухель останется еще на два года

Послематчевый комментарий немца выглядел как издевательство над английскими болельщиками: он заявил, что команда провела свой лучший матч – хотя было очевидно, что при счете 1:0 в свою пользу британцы просто зарылись в глухую оборону, надеясь удержать результат – а вместо этого получили от аргентинцев камбэк с двумя голевыми передачами Месси.

На пресс-конференции Тухелю намекнули, не думает ли он о завершении работы в сборной прямо сейчас. Но наставник подчеркнул, что он и тренерский штаб намерены работать до конца своего контракта, который заключался с расчетом на участие Англии в чемпионате мира и домашнем Евро-2028. Турнир будут принимать совместно Соединенное Королевство и Республика Ирландия.

Также немец напомнил, что чемпионат мира пока не завершен, и впереди у англичан еще матч за третье место с Францией.

Что говорят о Тухеле в сети

Британские болельщики просто разносит тренера: требуют немедленно его уволить и считают, что он ужасно растратил в целом прекрасное поколение английских футболистов, которые были способны на большее.

Напомнили Тухелю и о выборе состава на чемпионат мира, в котором не нашлось места таким игрокам, как Коби Майну или Гарри Магвайр. Многие фанаты считают, что защитник "Манчестер Юнайтед" точно не помешал бы в концовке, когда нужно было надежно сыграть на втором этаже в собственной штрафной площадке.

Эксперты убеждены, что Тухель добровольно отказался от по сути победной схемы игры. Вместо того чтобы продолжать прессинговать и лишать Аргентину возможности вести свою любимую позиционную игру, немец отдал южноамериканцам мяч, предоставил пространство Месси и в итоге за это поплатился.