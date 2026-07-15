Полуфинал Англия – Аргентина признан самым опасным матчем чемпионата мира

Каждый матч чемпионата мира в США проходил оценку Федерального бюро расследований на предмет потенциальных рисков для безопасности. Наибольшая степень угрозы ожидается в полуфинале между сборными Англии и Аргентины.

Матч в Атланте пройдет при усиленных мерах контроля со стороны правоохранительных органов. Однако конфликты начались еще до дня матча, пишет 24 Канал.

Почему существует повышенный риск для безопасности на матче Англии и Аргентины

Напряженность вокруг встречи "трех львов" и "альбиселесте" создает исторический контекст. Дело в том, что в 1982 году между Великобританией и Аргентиной произошла Фолклендская война, которая существенно испортила отношения между странами.

Тогда британские войска одержали победу в противостоянии за контроль над архипелагом, расположенным недалеко от берегов Южной Америки. За более чем сорок лет враждебность между государствами окончательно не исчезла.

Также накаляет обстановку чисто футбольное прошлое: все помнят матч четвертьфинала 1986 года, в котором Аргентина победила благодаря дублю Диего Марадоны. Гол легенды "рукой Бога" англичане до сих пор считают самой большой кражей в истории чемпионатов мира.

Как американская полиция планирует предотвратить столкновения

Чтобы не допустить драк и беспорядков между болельщиками, в Атланте был существенно усилен полицейский контроль и привлечен дополнительный персонал.

Болельщики будут входить на стадион через разные ворота, не пересекаясь друг с другом, а в вестибюлях будут размещены патрули, способные оперативно реагировать на инциденты.

Однако избежать проблем уже не удалось: столкновения между болельщиками Англии и Аргентины произошли в Майами после того, как подопечные Томаса Тухеля обыграли в четвертьфинале Норвегию.