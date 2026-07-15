Матч в Атланті відбудеться за посилених заходів контролю з боку правоохоронних органів. Але конфлікти розпочалися ще до дня гри, пише 24 Канал.

Чому є підвищений ризик для безпеки на матчі Англії і Аргентини

Напругу довкола зустрічі "трьох левів" і "альбіселесте" створює історичний контекст. Справа в тому, що у 1982 році між Британією та Аргентиною відбулася Фолклендська війна, яка суттєво зіпсувала відносини між країнами.

Тоді британські війська здобули перемогу у протистоянні за контроль над архіпелагом, розташованим неподалік берегів Південної Америки. За понад сорок років ворожість між державами остаточно не зникла.

Також додає градусу суто футбольне минуле: усі пам'ятають матч чвертьфіналу 1986 року, у якому Аргентина перемогла завдяки дублю Дієго Марадони. Гол легенди "рукою Бога" англійці досі вважають найбільшою крадіжкою в історії чемпіонатів світу.

Як американська поліція планує запобігти сутичкам

Щоб не допустити бійок та заворушень між вболівальниками, в Атланті було суттєво посилено поліцейський контроль і залучено додатковий персонал.

Фани заходитимуть на арену з різних воріт, не перетинаючись між собою, а у вестибюлях розмістять патрулі, які зможуть оперативно реагувати на інциденти.

Проте уникнути проблем вже не вдалося: сутички між вболівальниками Англії та Аргентини сталися у Маямі після того, як підопічні Томаса Тухеля обіграли у чвертьфіналі Норвегію.