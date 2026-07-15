Англия – Аргентина: как смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ-2026

Сборные Англии и Аргентины в среду, 15 июля, определят второго финалиста ЧМ-2026. Полуфинальный матч между этими командами состоится в Атланте, США.

Матч Англия – Аргентина начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Посмотреть матч в прямой трансляции можно в Украине.

Англия – Аргентина: где смотреть матч ЧМ-2026

Официальным вещателем чемпионата мира по футболу является медиасервис MEGOGO, который и покажет полуфинальный матч.

Прямая трансляция матча доступна на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Следить за игрой можно на платформе в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

Также трансляция полуфинала ЧМ-2026 доступна бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Добавим, что на матче Англия – Аргентина за комментаторским микрофоном будут работать Александр Новак и Вадим Скичко. Студийная трансляция начнется в 20:45, где к ведущему Виталию Кравченко присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и известный спортивный журналист, комментатор и автор YouTube-проекта "Бомбардир" Роман Бебех.

Напомним, победитель пары Англия – Аргентина в финале ЧМ-2026 сыграет против Испании, которая накануне обыграла Францию. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 19 июля.

В то же время команда, проигравшая во втором полуфинале, встретится с Францией в матче за бронзу ЧМ-2026. Эта игра также состоится 19 июля и начнется в полночь.